Joven embarazada murió en colisión que habría sido causado intencionalmente por su novio adolescente

Un joven adolescente hispano de 19 años en Nevada (EEUU) enfrenta cargos de asesinato tras un accidente de tránsito múltiple que, según las autoridades, fue provocado de manera intencional y dejó como víctimas fatales a su novia embarazada y otra persona.

De acuerdo con la información reseñada por New York Post entre otros medios estadounidenses, el accidente ocurrió el pasado 18 de noviembre en Las Vegas, cuando el vehículo conducido por el adolescente impactó contra una fila de autos a más de 160 km/h, involucrando a un total de 12 vehículos.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Clark, el joven no intentó frenar antes del choque, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un acto deliberado o intencional.

La magnitud del accidente dejó no solo dos fallecidos, sino también varios heridos que fueron trasladados a hospitales locales.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ADOLESCENTE?

De acuerdo con el mencionado medio, el joven responde a la identidad de José Gutiérrez, de 19 años. Según los reportes, no estaba bajo la influencia de drogas ni alcohol cuando se desplazaba a bordo de un Infiniti G37, de 2011, por las calles de Las Vegas, dijo a los periodistas el fiscal de distrito del condado de Clarke, Steve Wolfson

El fiscal enfatizó que la evidencia mostró que Gutiérrez no hizo ningún intento de frenar antes del accidente que mató a su pasajera, Adilene Duran Rincon, de 20 años, y a otro conductor, identificado como Edward García, de 38 años.

“Creemos, basándonos en todas las pruebas hasta la fecha, incluido un video muy descriptivo, que sus acciones fueron intencionales, lo que da lugar a un cargo de asesinato”, señaló Wolfson.

Se indicó que Rincón y García murieron en el lugar. Una tercera víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, después de sufrir lesiones que pusieron en peligro su vida.

CONFIRMÓ QUE NO ESTABA DROGADO NI EBRIO

Tras el siniestro, los agentes informaron haber hallado un vaporizador de marihuana entre las pertenencias de Gutiérrez. También destacaron que presentaba los ojos enrojecidos al momento de su detención.

No obstante, la Fiscalía del Distrito aclaró que las pruebas toxicológicas confirmaron que el joven no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia durante el choque.

EL JOVEN TIENE ANTECEDENTES

No es la primera vez que Gutiérrez enfrentaba problemas con la ley. Apenas el mes pasado recibió una multa por circular a 52 mph en un área con límite de 35. Meses antes, en abril, fue arrestado por presuntamente amenazar a un funcionario público que respondía a una llamada relacionada con un caso de agresión.

Cuando llegó el oficial, Gutiérrez supuestamente amenazó al policía diciéndole: «Te voy a disparar» y «Te voy a matar».

De momento, Gutiérrez se encuentra detenido sin derecho a fianza. Deberá comparecer ante el tribunal el 6 de enero para su comparecencia.