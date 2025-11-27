EN VIDEOS: La visita del Secretario de Guerra de EEUU al portaviones USS Gerald Ford en pleno operativo en el Caribe

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este jueves, 27 de noviembre, el portaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe como parte de la “Operación Lanza del Sur”, un despliegue militar destinado a combatir el «narcoterrorismo» y reforzar la presión sobre Nicolás Maduro en Venezuela.

La visita de Hegseth al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más moderno y poderoso de la flota estadounidense, se enmarca en la mayor operación militar en la región en décadas.

Hegseth fue recibido por la tripulación y los mandos del portaaviones, ante quienes reconoció el compromiso y la entrega de los marinos, además de transmitir un mensaje de respaldo con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Asimismo, el Pentágono divulgó videos en el que Hegseth recorre uno de los corredores del portaviones. En concreto, se le ve saludando a los efectivos desplegados en alta mar.

“Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y salvar a decenas de miles de vidas”, expresó Hegseth.

Welcome to the USS Gerald R. Ford @SECWAR pic.twitter.com/j6R1A2xv18 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 27, 2025

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Como se informó en recientes semanas, el Pentágono ha movilizado una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 soldados en aguas del Caribe, con el objetivo de desarticular redes criminales como el Cartel de los Soles, vinculado según Estados Unidos a Maduro y muchos de sus altos funcionarios.

La ofensiva, denominada “Operación Lanza del Sur”, busca no solo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, sino también enviar una señal política de firmeza frente a gobiernos considerados hostiles en la región.

En este contexto, la presencia del USS Gerald R. Ford simboliza la capacidad de proyección militar de Washington y su disposición a mantener la seguridad hemisférica.

.@SECWAR just spoke to the men and women of the USS Gerald R. Ford. America is forever grateful for the warriors who keep her safe. pic.twitter.com/Byg7Oe1FxS — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 27, 2025

Hegseth reiteró este miércoles, durante su visita oficial a República Dominicana, que su gobierno va a «perseguir a los narcoterroristas» puesto que tiene «todo el derecho del mundo». Así lo señaló al ser preguntado por periodistas acerca de la situación con Venezuela.

«Vamos a perseguir a los narcoterroristas. No nos quedaremos de brazos cruzados. Nuestras fronteras estarán protegidas, ya sea en República Dominicana o en Estados Unidos, y esperamos trabajar con nuestros socios para lograrlo», insistió.

Y continuó: «Si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a Estados Unidos, te encontraremos (…) y te eliminaremos, porque tenemos todo el derecho del mundo. Contamos con muchos abogados y analistas de inteligencia, y sabemos exactamente en Washington a quién estamos apuntando. Si estás involucrado en esa conducta, te mataremos».