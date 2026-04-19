Sucesos

Depravado se ganó la confianza de una adolescente y lo que le hizo a ella y a su hermanito dejó a todos conmocionados

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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detenido

Organismos de seguridad privaron de libertad a un depravado en el estado Aragua que secuestró a una adolescente de 13 años y a su hermanito de 11 para abusar de ella en repetidas ocasiones.

«Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal La Victoria, permitió el rescate efectivo de dos hermanos de 11 y 13 años de edad, reportados como desaparecidos en la urbanización Las Mercedes, sector Uno, vereda 9, parroquia Castor Nieves Ríos, municipio José Félix Rivas, La Victoria, estado Aragua», informó el director del Cicpc Douglas Rico.

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En este sentido, precisó que durante el mismo operativo privaron de libertad al depravado, identificado como Moisés Adonis Andrade Morillo de 39 años.

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Durante un tiempo este hombre se estuvo ganado la confianza de la adolescente y mediante engaños la había convencido de entablar una relación sentimental. Posteriormente, ella huyó de su casa, junto con su hermanito de 11 años a la casa de Andrade.

El pasado 6 de abril la familia denunció la desaparición de los menores ante el Cicpc que al cabo de varios días logró dar con ellos en el sector San José carretera Nacional La Victoria – Zuata.

Trascendió que mientras estuvieron en la casa del depravado, este hombre los amenazó de muerte y los sometió, para luego abusar de la adolescente en reiteradas ocasiones.

Moisés Andrade quedó a disposición del Ministerio Público.

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