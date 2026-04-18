Venezuela

Nuevo vuelo con más de 300 migrantes repatriados por EEUU arribó al país, entre ellos 17 menores de edad

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Nuevo vuelo con más de 300 migrantes repatriados por EEUU arribó al país, entre ellos 17 menores de edad
Foto: Composición con imágenes de la cuenta de IG minjusticia_ve

(EFE).- Un total de 328 migrantes llegaron este viernes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

Según informó el Ministerio de Interior y Justicia en su cuenta de Instagram, en el vuelo llegaron 282 hombres, 29 mujeres y 17 menores de edad, sin especificar sexo ni edades.

Leer Más

Cayó otra fiscal, la acusan de pedir dinero «para no perjudicar una investigación»
Padrino López alerta de la política de EEUU: «Usa la fuerza para intimidar al país, pero esta patria no se deja»
EN CARACAS: Mujer fue detenida con más de 30 kilos de cocaína, pretendía enviarlos a Países Bajos en cinco obras de arte

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde funcionarios policiales y autoridades, incluyendo al diputado chavista Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento y recientemente designado como presidente del programa migratorio, recibieron a los connacionales.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: DELCY RODRÍGUEZ REVELÓ CÓMO USARÁN EN EL PAÍS LOS RECURSOS DESCONGELADOS POR EL FMI

Se trata del vuelo 134 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El miércoles, 316 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo también procedente de Arizona.

Este viernes, el Ministerio de Comunicación informó que más de 5.000 migrantes han retornado a Venezuela durante los primeros cien días del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del 3 de enero.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Subastarán el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic y esta es la impresionante cifra que podría alcanzar
Tendencias
La decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional sobre la participación de los deportistas transgénero en los JJOO
La decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional sobre la participación de los deportistas transgénero en los JJOO
Deportes
La advertencia de las autoridades sobre el impacto de las frutinovelas en menores
Venezuela
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetJojobet GirişcasibomJojobet GirişRoyalbetRoyalbetvaycasinoholiganbetcasibommarsbahis girişJojobetSmoking Venezuelan Teen With Perfect Ass Gets Wreckediptv satın alMadridbet güncel girişHoliganbetHoliganbet GirişMadridbetMadridbet girişGrandpashabet