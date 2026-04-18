Venezuela

IMÁGENES SENSIBLES: Hallaron un delfín muerto en playa de Nueva Esparta, lo que le hicieron dejó en shock a todos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Delfín

Un dantesco crimen ha horrorizado a pobladores del municipio Mariño del estado Nueva Esparta, luego de que avistaron el cadáver de un delfín varado en una playa con más de 25 puñaladas en su cuerpo.

Los hechos violentos ocurrieron específicamente en el sector El Silguero, en la vía que conduce hacia La Isleta. De acuerdo con los reportes oficiales, la denuncia se produjo luego de que transeúntes y residentes locales avistaron al cetáceo varado en la orilla.

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En un primer momento, pensaron que se trataba de un varamiento natural y se acercaron a ayudar. Sin embargo, al detallar de cerca al delfín descubrieron que estaba muerto y con múltiples heridas abiertas de las cuales aún brotaba sangre, lo que sugiere que el deceso ocurrió pocas horas antes de su localización.

Su agresor no solo lo apuñaló en varias ocasiones, sino que también le cercenó la cola. Habitantes de la zona y movimientos ecologistas del estado Nueva Esparta hicieron un llamado urgente al Ministerio para el Ecosocialismo (MINEC) y a los organismos de protección animal para que den con el responsable de este crimen. Asimismo, precisaron que se trató de un «ecocidio», porque viola las leyes de protección de fauna silvestre y marina en el país, según precisó el medio El Tiempo.

Expertos locales, que prefirieron no dar a conocer sus nombres por no estar autorizados para declarar, señalaron al medio mencionado anteriormente que estas especies están protegidas por normativas nacionales e internacionales, y exhortaron a la colectividad a denunciar cualquier actividad sospechosa en las costas para evitar que este tipo de crímenes ambientales queden impunes.

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