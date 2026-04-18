¿El nuevo Punch? Conoce a Yuji, el monito de Guadalajara que conquista las redes

El Zoológico de Guadalajara en México dio a conocer a Yuji un monito bebé que está recibiendo crianza asistida debido a que su madre, primeriza, no lo estaba criando de la forma correcta, por lo que los veterinarios tuvieron que intervenir.
Su historia se ha hecho rápidamente viral gracias a su ternura y muchos usuarios en redes sociales ya lo han empezado a comparar con Punch, el popular monito de un zoológico japonés que pasó por una situación similar.
Al igual que Punch en sus primeros días de vida, Yuji recibe peluches de apoyo que lo acompañan y reconfortan ante la ausencia de su madre. De acuerdo con la información que compartieron sus cuidadoras, tiene poco más de un mes de edad.
«Está aquí con nosotros porque su mamá fue mamá primeriza. No supo muy bien como cuidarlo, entonces tuvimos que intervenir nosotros los cuidadores para realizar con él una crianza asistida», precisó una de las trabajadoras del zoológico en un video de TikTok.
De igual forma, dio a conocer detalles sobre su alimentación. «Ahorita, por su edad le estamos dando cuatro tomas al día de leche. Le estamos dando una formula que se la preparamos como una fórmula de bebés humanos y se lo revolvemos con vitaminas para suplementar lo que le hizo falta de su madre; y también un cereal en polvo proteínico».
«Ya estamos en proceso de reintroducir a Yuji con su grupo», señaló.
Además de las comparaciones con Punch otras personas bromearon diciendo que tiene un parecido con Don Ramón debido a su bigote. El zoológico invitó a las personas para que lo visiten.
Cabe recordar que tras una difícil infancia poco a poco Punch se ha ido uniendo a su manada y con el pasar del tiempo ha empezado a tener una vida similar a la de cualquier otro mono.