¿Pelea entre exintegrantes de One Direction provocó cancelación de serie documental? Esto es lo que se sabe

El director de un documental de Netflix sobre los exmiembros de One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson, reveló un altercado entre ambos, que aparentemente ha provocado la cancelación del proyecto y provocó en Tomlinson una conmoción cerebral.

La serie quedó cancelada tras el incidente ocurrido en el que Malik, de 33 años, supuestamente golpeó a Tomlinson, de 34, después de que este hiciera un comentario sobre su difunta madre, según reveló The Sun.

Una fuente declaró a la publicación que el altercado habría ocurrido hace seis meses: «Zayn empezó a comportarse de forma insolente y a decir palabrotas. La situación degeneró en una discusión, y entonces Zayn hizo un comentario sobre Johannah, la madre de Louis».

La madre de Tomlinson falleció de leucemia en diciembre de 2016, a los 43 años.

Al parecer, Tomlinson le reclamó por el comentario de su madre, pero la situación escaló rápidamente: «Zayn lo atacó… le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le hizo una herida en la cabeza a Louis».

La fuente afirmó que la discusión en el set ocurrió afuera, «delante de muchísima gente», y dejó a Tomlinson «atónito y en estado de shock». Posteriormente, lo habrían trasladado para recibir tratamiento médico y sufrió una conmoción cerebral.

Tras este incidente, señaló que Netflix esperó un tiempo prudencial, pero en abril decidió cancelar el documental tras confirmarse que ambos no trabajarán juntos.

Varios medios, apuntaban que Nicola Marsh, la directora del documental sobre Demi Lovato, Child Star , dirigiría este producción que transcurriría en viajes por carretera en Estados Unidos. Además de hablar sobre sus experiencias con la fama, sus vidas personales y sus carreras, se esperaba que los dos músicos hablaran sobre la trágica muerte de su compañero de banda, Liam Payne , en 2024.

El 17 de abril Marsh compartió la portada de The Sun en su historia de Instagram y comentó: «Y ahí se va el último año de trabajo».

Mientras tanto, Tomlinson dejó de seguir a Malik en Instagram. Netflix no había anunciado oficialmente la serie, pero los primeros rumores al respecto surgieron en octubre del año pasado.

Ni Tomlinson ni Malik han hecho comentarios públicos sobre el documental ni sobre su supuesta pelea.