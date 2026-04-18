EN VIDEO: Los momentos de pánico que vivió la cantante Natalia Jiménez, el avión donde viajaba sufrió falla en pleno vuelo

La cantante española, Natalia Jiménez, vivió momentos de pánico después de que el avión en el que viajaba sufriera una falla en plena altura que obligó a que la aeronave tuviera que aterrizar de emergencia.

En su cuenta de Instagram compartió un video donde documenta el fallo que sufrió su avión durante el vuelo. En las imágenes se observa el rostro de terror de la artista mientras atraviesa la emergencia por los aires. Además, en el mismo metraje confirmó que todos los integrantes de su equipo se encuentran en perfecto estado de salud.

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«Pánico en el aire. Segundo avión que nos falla en vuelo. Pero lo más importante es que todos estamos bien», escribió la intérprete en sus redes sociales.

Según el relato de Natalia Jiménez, este incidente representó el segundo problema técnico que experimentó en dos aeronaves consecutivas.

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EL MOTIVO DE LA FALLA DEL AVIÓN

Una falla en la válvula presurizadora provocó que el avión se calentara en extremo y comenzara a expulsar una gran cantidad de humo. Esta situación activó las alarmas de la cabina y obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia de forma inmediata, informaron medios internacionales.

Los seguidores de Natalia Jiménez reaccionaron con rapidez enviando mensajes de apoyo y buenos deseos para ella y sus acompañantes del vuelo privado. Aunque el video muestra la gravedad del momento, todavía se desconoce el punto de origen del viaje y el destino hacia el cual se dirigía la artista.

Natalia Jiménez es una intérprete española que consolidó su fama internacional como la voz principal del grupo La Quinta Estación, donde popularizó temas como «El sol no regresa» y «Me muero». Su potente voz y carisma la convirtieron en una de las figuras más respetadas de la industria musical.

Su etapa como solista le permitió incursionar con éxito en la balada pop y en el género de la música ranchera. Con esta faceta, la intérprete ha ganado el respeto de los grandes exponentes del regional mexicano gracias a su maestría para interpretar la música tradicional de ese país.