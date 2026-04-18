La advertencia de las autoridades sobre el impacto de las frutinovelas en menores

Autoridades policiales venezolanas se pronunciaron sobre el fenómeno viral de las frutinovelas, un contenido hecho con inteligencia artificial (IA) normalmente transmitido en redes como TikTok e Instagram, alertando sobre los riesgos que supone el permitir que estén al alcance de los menores de edad.

La Policía de Guaicaipuro en Miranda alertó vía Instagram que las frutinovelas son el ejemplo de «cómo se utiliza la estética infantil para exponer a los menores a situaciones de adultos, conflictos y comportamientos tóxicos».

El organismo menciona que este tipo de contenido, comúnmente, se hace con connotación sexual. También incluye referencias a relaciones tóxicas, infidelidad y violencia verbal. Sobre esto último, estos clips con una duración de aproximadamente 120 segundos, hacen comentarios en doble sentido para un público adulto.

Partiendo de esa premisa, señala Poliguaicaipuro, los menores se enfrentan a aspectos negativos como la deslealtad y el engaño. También el resentimiento, venganza, resentimiento, celos extremos, manipulación y más, pero todo partiendo desde su normalización.

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RECOMENDACIONES A PADRES

Como recomendaciones, las autoridades instaron a padres a revisar el historial de sus hijos, preguntarle qué es lo que más les gusta de lo que ven. Y finalmente reportar el «contenido tóxico y no apto para menores».

Por su parte, la Policía de Naguanagua en Carabobo replicó la misma advertencia y también las recomendaciones anteriores.

«A veces pensamos que, porque un video tiene colores brillantes, música pegajosa o personajes ‘tiernos’, es apto para niños. Pero detrás de la estética de las ‘frutinovelas’ se esconde un riesgo real: narrativas que promueven el racismo, la falta de respeto y antivalores que chocan directamente con lo que intentas enseñar en casa», alertan.

«No se trata de prohibir por prohibir, se trata de formar un criterio sólido en ellos para que aprendan a identificar cuando un contenido intenta ‘ensuciar’ su manera de ver el mundo. Como padres, nuestra guía es fundamental», agregó Polinagua.

Usuarios respondieron a la advertencia yendo más allá, al recalcar que incluso los menores de edad no deberían gozar del acceso a las redes sociales. Por ello, exhortaron a padres a evitar que consuman contenido desde las plataformas como TikTok, Instagram y más.