Tres niños y dos adultos fallecieron en trágico accidente en una autopista de Colorado

Un total de cinco personas, incluidos tres niños, murieron en un trágico accidente en la autopista 83 de Colorado (EEUU).

De acuerdo con la información proporcionada por Fox Noticias, el accidente ocurrió la tarde de este lunes, 24 de noviembre, en el condado Douglas, cerca de Franktown, cuando poco después de las 4:30 (hora local) un Toyota negro reportado como robado perdió el control y se salió del carril derecho.

El vehículo se volcó y terminó impactando de frente contra un sedán Ford, el cual circulaba en dirección contraria.

En el Ford viajaba un hombre de 35 años junto a cinco menores; tres de ellos fallecieron en el lugar, mientras que otros dos permanecen hospitalizados en estado crítico.

Las autoridades confirmaron que el conductor del Toyota, un hombre de 31 años de Denver, también murió tras ser expulsado del vehículo, ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El accidente provocó un cierre prolongado de la autopista 83 y generó un fuerte operativo de emergencia, con la participación de la Patrulla Estatal de Colorado y equipos médicos que trasladaron a los sobrevivientes a hospitales cercanos.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE PROPORCIONÓ SOBRE LAS VÍCTIMAS?

Según la Patrulla Estatal de Colorado, en el Ford Fusion viajaban cinco menores de entre ocho y 14 años. Todos son residentes de Colorado Springs, junto con el conductor, el hombre de 35 años, quien también era de la misma ciudad.

Los otros dos pasajeros, una adolescente de 13 años que ocupaba el asiento delantero y un joven de 14 que iba en la parte trasera, fueron evacuados en helicóptero hacia un hospital cercano, debido a heridas catalogadas como de extrema gravedad.

Asimismo, se detalló que tanto el conductor como la ocupante del asiento delantero del Fusion tenían puestos sus cinturones de seguridad al momento del choque.

Hasta ahora, algunas las identidades de las víctimas permanecen reservadas. Corresponde al forense del condado de Douglas realizar la notificación oficial a sus familiares antes de divulgarlas públicamente.

Sin embargo, News5 se puso en contacto de forma independiente con los familiares de las víctimas, quienes compartieron algunas de las identidades. Se trata de:

Mia Corado, de 13 años, permanece en la UCI

Toretto Corado, de ocho años – Fallecido

Makenlee Corado, de 11 años – Fallecida

El niño de 14 años, cuya identidad no ha sido revelada, permanece en la UCI, según la última actualización de la Patrulla Estatal de Colorado. El niño de 12 años fallecido y el conductor de 35 años permanecen sin identificar.

¿QUÉ SE SABE DEL HOMBRE Y EL CARRO ROBADO?

Las autoridades todavía no han confirmado si el hombre de 31 años es la misma persona que robó el Matrix en el estacionamiento de Nine Mile Station en Aurora. En ese lugar, según el departamento de policía local, una mujer fue abordada por un individuo quien le exigió que lo llevara. Al negarse, este la sacó del asiento del conductor y huyó con el automóvil.