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Karol G reveló cómo descubrió las infidelidades de su exnovio

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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@karolg

La cantante colombiana Karol G habló esta semana sobre su vida privada y recordó un complicado episodio de su vida amorosa, cuando descubrió que su novio le era infiel gracias al GPS.

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Karol G protagonizó una sincera conversación para el podcast Call Her Daddy. Aunque no dio nombres, detalles o fechas de lo ocurrido, la cantante no se cortó para hablar sobre una terrible experiencia amorosa.

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«Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS», añadió Karol G. «Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente», aseveró.

La artista afirmó que confrontó a entonces pareja y tomó la decisión de concluir la relación, puesto que no es de dar segundas oportunidades. «No y no. Un ‘no’ es eso: es un basta ya. Eso es un ‘siguiente, por favor’», agregó.

KAROL G Y LOS «CHICOS MALOS»

En esta misma charla sobre relaciones amorosas, Karol G se tomó el tiempo de detallar qué es lo que busca en un hombre para una relación. Entre risas, reconoció que tiene un gusto especial por los «chicos malos».

«Me gusta un poco el chico malo, ¿sabes? Tengo que cambiar eso», aseguró Karol G entre risas. «Y me gusta el chico que parece que es del barrio y es tranquilo; ese es mi tipo», acotó.

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Por otra parte, Karol G dejó claro cómo sería su cita idea. «Es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio, como donde vienen los chicos malos. Me encanta eso», acotó.

Karol G se encuentra en uno de los mejores puntos de su carrera y ha dado pasos más allá de la música; hace una semana, la cantante protagonizó la portada de la revista para adultos Playboy y las imágenes se viralizaron a nivel mundial.

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