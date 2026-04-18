VIDEOS: Así fue la multitudinaria concentración de María Corina con venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid

La líder opositora, María Corina Machado, participó en un acto multitudinario en el que miles de venezolanos se dieron cita en Puerta del Sol en Madrid para expresarle su apoyo de cara a la transición política en Venezuela. Durante el evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso le entregó la medalla de oro de Madrid.

Durante su emotivo discurso, aseguró que «en esta nueva fase regresarán millones a Venezuela. Vimos fuerzas malignas del mundo entero que se apoderaron de nuestros recursos. Nuestras instituciones fueron desmanteladas, no queda una de pie. La población, de manera intencional, se le aplicó la destrucción de los valores, sumergieron a un país en la miseria absoluta».

🇻🇪🇪🇸 | «Imagínense llenando el aeropuerto, cruzando el Puente Simón Bolívar y trayendo con ustedes todo lo que ha sido el aprendizaje de estos años.». 🗣️ @MariaCorinaYA desde la Puerta del Sol en Madrid Volveremos #ALaVenezolana pic.twitter.com/P4ih02UZ4U — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 18, 2026

«El país con las mayores reservas petroleras tiene hoy el 86% de su población en pobreza. Buscaron hacernos sentir que todo estaba perdido. El pueblo de Venezuela ha demostrado que nació para ser libre», agregó

Madrid se vistió de tricolor 🇻🇪 Nos vemos pronto en Venezuela pic.twitter.com/s3wFstazWN — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) April 18, 2026

«Pretenden hacerle creer al mundo que Venezuela no está lista. Nos corresponde a todos asegurarnos que avanzamos sin demora, con elecciones limpias y libres para ratificar el mandato del 28 de junio, donde se eligió a Urrutia», continuó ante los aplausos de las miles de personas que izaban sus banderas.

Esto es: ¡A LA VENEZOLANA! 🇻🇪🇪🇸 📍Puerta del Sol, Madrid, España. pic.twitter.com/MnuEDE5srb — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 18, 2026

En este sentido, le envió un mensaje de esperanza a los migrantes. «Se que muchos de ustedes han encontrado en esta gran nación acogida, preparándonos para un día, ese día, y quiero decirles que todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y reconstrucción de una nación que será libre para siempre. Hoy comienza el regreso a casa. Viva Venezuela libre».

Venezuela está unida y decidida a hacer valer nuestra voluntad. Y le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen, porque para allá vamos!! #Madrid pic.twitter.com/aJE6FU6Mib — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2026

La líder opositora se tomó un tiempo para abrazar y hablar de cerca con algunos de los venezolanos de la concentración. «Este encuentro tiene un propósito claro. Desde el corazón de esta gran nación enviamos un mensaje al mundo, Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos».

¡MADRID SE DESBORDÓ POR LA LIBERTAD! ☀️ La Puerta del Sol es un mar tricolor que grita con una sola voz. Miles de venezolanos se concentraron para respaldar a nuestra líder @MariaCorinaYA y ratificar que nuestra lucha es indetenible. pic.twitter.com/focj71RaQi — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 18, 2026

«Cuando todos creían que todo estaba perdido, Venezuela sacó de sus entrañas lo que son desde que son nación y que no hay fuerza en el mundo que nos pueda detener cuando estamos decididos a hacer las cosas a la venezolana», manifestó.

Para finalizar, exaltó el trabajo de los migrantes. «Donde hay un venezolano la gente los quiere alrededor del mundo».