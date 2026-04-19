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¡Histórico! La bandera de Venezuela fue protagonista en la final de la Copa del Rey, dos jugadores de la Vinotinto se coronaron campeón

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
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Aramburu

La bandera de Venezuela dijo presente en la celebración de los campeones de la Copa del Rey, la Real Sociedad, que cuenta en sus filas con los jugadores de la Vinotinto, Jon Aramburu y Yangel Herrera, convirtiéndose en los primeros venezolanos en alzar el trofeo de este importante torneo, luego de que el equipo guipuzcoano venció al Atlético de Madrid en tanda de penales.

Aramburu salió en el 11 inicial de la final, mientras que Herrera se encontraba en el banco de suplentes. A pesar de que la Real Sociedad se puso adelante en el marcador en dos ocasiones, el Atlético de Madrid logró empatar en ambas, para llevar el partido a la prórroga y finalmente a los penales.

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Como de costumbre el lateral de la Vinotinto lo dio todo en cada jugada para mantener a raya los contragolpes del Atlético de Madrid. Además, aportó a la creación de juego con 23 pases acertados. Sin embargo, tanto esfuerzo y sacrificio causó estragos en su físico y salió sustituido tras culminar la primera parte de la prórroga con calambres.

Mientras tanto, Yangel Herrera, quien se viene recuperando de una serie de lesiones vio todo el encuentro desde el banquillo de suplentes.

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De esta forma, Aramburu y Herrera se convirtieron en los primeros venezolanos en ganar la Copa del Rey. Cabe destacar que en 2009 Jeffrén Suárez ganó la Copa con el FC Barcelona. Sin embargo, ni siquiera estuvo convocado en la final y para ese momento no defendía los colores de la Vinotinto y tenía intenciones de jugar con España.

En el caso de Aramburu, a sus 23 años, está viviendo el mejor momento de su carrera y es titular indiscutible en la Real Sociedad, que pelea actualmente en puestos de la Europa League en la Liga de España. El Búfalo es actualmente el futbolista venezolano con mayor valor en el mercado según Transfermarkt con un precio de 15 millones de euros.

En el caso de Yangel Herrera lleva años mermado por diferentes lesiones que lo han aquejado. A pesar de esto, sigue posicionándose como el segundo futbolista criollo más valioso del país: 9 millones de euros.

Ahora la Real Sociedad se podrá centrar por completo en la Liga de España donde también están viviendo un gran momento y se encuentran a solo cuatro puntos de los puestos de Champions League.

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