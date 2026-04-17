TRAILER VIRAL: The Whistler, película en inglés basada en la leyenda venezolana de ‘El Silbón’ causa revuelo en Internet

Los cines se preparan para la llegada de la película The Whistler (El Silbador), dirigida por el venezolano-estadounidense Diego Velasco y basada en la leyenda El Silbón, un importante personaje del folklore nacional, especialmente de la región de los llanos.

El filme, producido por Velasco, Margaret Miller y Trevor O’Neil, tuvo un estreno limitado este 17 de abril. Luego llegará a los cines y las plataformas digitales, aunque todavía no hay detalles sobre la página en donde se podrá ver en streaming.

«Sacudidos por la pérdida de su hija, Nicole y Sebastián entran en posesión de una granja venezolana aislada, sin darse cuenta de las fuerzas oscuras que están a punto de enfrentar», indica la sinopsis de la película en IMDB.

El filme dirigido por Velasco cuenta con la participación de actores de la talla de Diane Guerrero, recordada por su trabajo en Orange Is The New Black, y el colombiano Juan Pablo Rada, de Narcos.

Nicole, el personaje interpretado por Guerrero, desea contactar con su hija fallecida. En el proceso, libera accidentalmente a un espíritu maligno que atrae a sus víctimas con un silbido escalofriante, al igual que en la leyenda de El Silbón.

VELASCO HABLA DE LA PELÍCULA

Aunque el filme transcurre en los Llanos venezolanos, fue filmada en su totalidad en locaciones de Colombia. Velasco afirmó que se trata de una «historia de duelo, anhelo y los fantasmas que nos persiguen, inspirada en el folclore venezolano».

«Me entusiasma que (la distribuidora) Vertical la traiga al público estadounidense. Tengo muchas ganas de que los espectadores se adentren en la granja y sientan el miedo», afirmó Velasco, nacido en Estados Unidos, pero criado en Caracas.

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Velasco, recordado por su dirección en la aclamada película Hora Cero, regresa a la gran pantalla con este proyecto. La producción estuvo en manos de Hideout Pictures, en asociación con Open Studios y 64A Films.

La película ha generado opiniones divididas entre el público venezolano. Mientras que unos celebran que la leyenda de El Silbón llegue al cine, otros critican que el filme fuera grabado en inglés y que hayan cambiado el nombre del personaje folklórico.