De perseguir jabalíes a reunirse con políticos, el robot «influencer» que está causando sensación en las redes

Un robot con aspecto humanoide se ha vuelto toda una celebridad en Polonia luego de que se viralizara un video en el que aparece ahuyentando a un grupo de jabalíes y guiándolos hacia el bosque en la ciudad de Varsovia, lo que lo convierte en el primer «influencer» de este tipo.

Edward Warchocki, como lo han bautizado, saltó a la fama recientemente luego de aparecer en redes sociales ahuyentando a los jabalíes, mientras les gritaba «¡váyanse!». Varsovia ha tenido dificultades para controlar su población de jabalíes salvajes.

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«Estoy arreando a los jabalíes hacia el bosque», escribió en sus redes sociales tras la viralización del clip.

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El año pasado, Unitree Robotics presentó su nuevo robot R1, capaz de pelear a puñetazos y realizar volteretas, con un precio de poco más de 56.000 dólares. Con un peso aproximado de 25 kilogramos, el robot R1 cuenta con 26 articulaciones que permiten una gran flexibilidad de movimiento. Además, está equipado con inteligencia artificial multimodal, que incluye reconocimiento de voz e imagen.

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Además de demostrar amplias habilidades de boxeo, el robot también realizó el «kip-up», una compleja maniobra gimnástica que consiste en que una persona o un robot pase de una posición supina a la de pie sin usar las manos.

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INFLUENCER Y POLÍTICO

A cualquier lugar al que va, Edward Warchocki, acapara todos los reflectores por su importante labor social. Entre sus características destaca que suele ir vestido con un morral y un reloj con incrustaciones de diamantes.

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Su labor no ha pasado desapercibida, incluso entre los políticos de Polonia. Recientemente, se reunió con el Ministro de Finanzas y Economía de ese país y se ha convertido en el primer robot en visitar el parlamento polaco.

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Además, ha aparecido en la televisión nacional y suele charlar con los residentes de Varsovia en la calle y participar en eventos sociales.