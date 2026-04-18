¿Venezuela solicitará un préstamo ante el FMI? Esto reveló el ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, aseguró que Venezuela no tiene previsto endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras su reingreso a esta institución financiera.

«Esto no responde a ningún plan de financiamiento con esa institución. Esto es normalizar la representación de Venezuela ante un organismo multilateral. Hay varios organismos multilaterales, la noticia del FMI ocurrió a las 6 de la tarde y las dos horas el Banco Mundial también anunció la normalización de la representación de Venezuela ante esa institución y quizás en los próximos días vas a escuchar también normalización en otras instituciones», explicó Ortega en entrevista para VTV.

«Eso es el resultado de la agenda diplomática que el gobierno desde principio de año ha estado impulsando. Y esto no es algo nuevo, eso es información pública. Desde la pandemia, nosotros hemos estado buscando la normalización de la representación de Venezuela. La normalización viene asociada con responsabilidades como miembro y también con derechos, esa es la línea. No tiene nada que ver con temas de financiamiento», añadió.

El ministro destacó que el país tendrá múltiples beneficios con su ingreso a esta institución, que no necesariamente están relacionados con un endeudamiento. «El potencial de Venezuela está en su gente y sus riquezas naturales. Nosotros a tener acceso a nuestros propios fondos que están restringidos en el exterior, al tener chance de poder interactuar con inversionistas internacionales, de poder competir con inversiones con otros países, nosotros podemos mejorar el desempeño económico de manera contundente».

«La recuperación de Venezuela la vamos a construir los venezolanos, con producción, con trabajo, como lo hemos venido haciendo. Eso es algo institucional, restablecer relaciones, sentarnos en esa mesa, ocupar los espacios, tener voz y voto en esas agendas donde Venezuela estará participando», insistió.

«Nuestras prioridades con el FMI son el bienestar social. Todos sabemos las grandes dificultades de inversión que el país ha tenido en el sistema eléctrico, salud, aguas servidas, aguas potables. Vamos a tratar de utilizar como un efecto catalizador esta oportunidad que estamos teniendo por haber normalizado la representación de Venezuela. Eso viene con responsabilidades, pero también con derechos y esos derechos están asociados a fondos que han estado congelados para utilizarlos por el bien del pueblo venezolano y la estabilización de la economía», concluyó el ministro Ortega.