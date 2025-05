«Torturas y secuestros»: La dura advertencia de EEUU a sus ciudadanos sobre Venezuela emitida este 27May

El Gobierno de EEUU emitió este martes, 27 de mayo, una alerta de viaje en la que recomienda a sus ciudadanos no viajar bajo ningún motivo a Venezuela y, en caso de encontrarse en el país, abandonarlo de inmediato.

La advertencia se basa en el «alto riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, terrorismo, secuestro y disturbios civiles», entre otros peligros que afectan la seguridad de los viajeros.

Esta medida refuerza la clasificación de Venezuela en el nivel 4 de alerta. Se trata del más alto en la escala del Departamento de Estado de EEUU, liderado por Marco Rubio.

La falta de representación diplomática de EEUU en Venezuela agrava la situación. Esto, porque no existen embajadas ni consulados, que puedan brindar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses.

Además, el Gobierno estadounidense ha denunciado que las autoridades venezolanas no notifican cuando un ciudadano norteamericano es arrestado, lo que dificulta cualquier intento de intervención.

Esta realidad, ha llevado a que Venezuela sea el país con el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos «de forma injusta».

El comunicado también advierte que factores como la doble nacionalidad, una visa venezolana o haber viajado previamente al país no ofrecen ninguna protección adicional a los ciudadanos estadounidenses.

Incluso aquellos que visitan Venezuela por razones familiares o laborales corren el mismo riesgo de ser detenidos arbitrariamente.

The State Department is warning Americans against travel to Venezuela and bordering areas for any reason. Americans who travel to Venezuela risk being wrongfully detained in prison for months or even years.

Our simple message for Americans: Do NOT travel to Venezuela. pic.twitter.com/pYhpZW7reM

— Department of State (@StateDept) May 27, 2025