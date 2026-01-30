EEUU

VIDEO VIRAL: El “Batman” que confrontó a las autoridades de California por el despliegue de ICE para el Super Bowl

Por Luis Alfredo Ledezma
Una persona vestida de Batman criticó a los funcionarios de ICE de la ciudad de Santa Clara / Captura de video

Un asistente vestido como Batman irrumpió un debate público de Santa Clara, en California (EEUU), para denunciar la posible participación de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) durante el Super Bowl 60, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.  

De acuerdo con lo reseñado por USA Today, durante una reunión conjunta del Concejo Municipal y la Autoridad del Estadio, el hombre —cuya identidad no fue revelada— exigió que la ciudad no destine recursos locales para apoyar operaciones de ICE durante el evento deportivo más visto del país. 

El individuo tomó la palabra en la sección de comentarios públicos y abrió su intervención con un tono desafiante: “¿Qué demonios hacemos aquí? Han tenido meses para prepararse para este evento”.  

Su mensaje se centró en criticar la falta de claridad sobre el rol que ICE podría desempeñar en la región durante el Super Bowl, un tema que ha generado inquietud entre residentes y activistas, especialmente tras recientes controversias nacionales relacionadas con operativos migratorios. 

«La gente muere en nuestras calles cada día en este país porque permitimos que agentes federales los pisotee. «Ustedes tienen que afirmar que no se destinarán recursos de la ciudad al ICE, que no se les brindará cooperación», dijo el hombre.  

En su intervención, el hombre acusó a los funcionarios locales de ser “cobardes” y “traidores”, vinculando su preocupación con el clima político actual y la indignación generada por las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota, ocurridas durante operaciones federales.  

También cuestionó la capacidad de los líderes municipales para justificar sus decisiones ante sus propias familias, apelando a la responsabilidad moral de proteger a la comunidad.  

Los miembros del concejo, siguiendo el protocolo, no respondieron directamente a sus declaraciones. 

¿ESTARÁ ICE EN EL SUPER BOWL?  

Mientras tanto, autoridades del Área de la Bahía confirmaron que recibieron notificaciones federales anticipando la presencia de agentes de ICE en la región durante el evento.  

El alcalde de San José, Matt Mahan, señaló a KTVU-TV que la administración federal ha expresado su intención de desplegar personal, aunque reconoció que no está claro si se trata de una medida operativa concreta o de retórica política.  

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, afirmó que cualquier acción se realizará “de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos”, sin ofrecer detalles sobre operativos futuros. 

¿QUÉ DICE LA NFL?  

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés) también confirmó que trabaja con agencias federales, estatales y locales para garantizar la seguridad del Super Bowl, tal como ocurre en todos los eventos catalogados como de “evaluación de evento especial 1”, la clasificación más alta para operaciones de seguridad.  

Según Brian McCarthy, portavoz de la liga, los preparativos llevan dos años en marcha y buscan asegurar un entorno protegido tanto para los asistentes como para el personal.  

Aunque la presencia de ICE sigue siendo un punto de debate, las autoridades insisten en que la coordinación interinstitucional es clave para un evento de esta magnitud.

