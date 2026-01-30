Caso Epstein: Más de tres millones de documentos, fotografías y videos “nuevos” fueron publicados por el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes, 30 de enero, la publicación de más de tres millones de documentos, fotografías y videos pertenecientes al archivo de delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, en lo que constituye la mayor desclasificación realizada hasta ahora sobre el caso.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que esta nueva entrega incluye más de 2.000 videos y 180.000 imágenes, y eleva a aproximadamente tres millones y medio el total de páginas divulgadas en cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.

La medida responde a la obligación legal de poner a disposición del público, en formato consultable y descargable, todos los materiales relacionados con el magnate acusado de trata sexual.

“Hoy estamos produciendo más de tres millones de páginas, incluyendo más de 2.000 videos y 180.000 imágenes en total; eso significa que el Departamento produjo aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento con la ley”, aseguró Blanche en una conferencia de prensa.

Esta tercera publicación se suma a las remesas de febrero de 2025 y diciembre del año pasado, aunque aquellas estuvieron marcadas por amplias censuras y la eliminación de miles de documentos

A pesar del volumen divulgado, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció recientemente que el Departamento apenas había liberado menos del 1 % del archivo total, lo que subraya la magnitud del material acumulado durante años por las investigaciones en Florida y Nueva York, los procesos contra Ghislaine Maxwell, las pesquisas sobre la muerte de Epstein y múltiples indagaciones del FBI.

MÁS DE UN MES DE RETRASO

Como se recordará, la ley fijaba el 19 de diciembre como fecha límite para la desclasificación completa.

El Departamento de Justicia defendió que las censuras aplicadas en esta nueva entrega se limitaron estrictamente a la protección de las víctimas, especialmente en lo relativo a imágenes pornográficas o de contenido sexual.

Blanche detalló que se eliminaron todas las imágenes de mujeres presentes en los archivos, salvo las de Ghislaine Maxwell, mientras que las fotografías de hombres no fueron censuradas, excepto en los casos en que resultaba imposible proteger la identidad de una mujer sin ocultarlos también a ellos.

Bondi insistió en que no se suprimieron rostros de figuras públicas ni de políticos, una aclaración relevante ante la sensibilidad del caso.

“Se censuraron algunas imágenes pornográficas, comerciales o no, dado que el Departamento trataba a todas las mujeres que aparecían en ellas como víctimas. No se censuraron a personalidades destacadas ni a políticos en la divulgación de ningún archivo”, dijo la funcionaria.

TENSIONES CON TRUMP

La publicación masiva de documentos ha generado tensiones políticas, especialmente por la antigua relación entre Epstein y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como por las teorías de conspiración promovidas por sectores republicanos que aseguran que los archivos contendrían listas de clientes sexuales vinculados a la élite estadounidense.

Aunque la Casa Blanca ha sido acusada de retrasar la desclasificación total, Blanche afirmó que no tuvo ningún rol en la revisión, ni supervisó ni orientó al Departamento sobre qué debía buscarse o censurarse.

Según Blanche, los fiscales federales identificaron inicialmente seis millones de páginas como potencialmente relevantes, pero el número final de documentos publicables resultó ser mucho menor debido a un “exceso de celo” en la clasificación preliminar.

Aun así, más de 500 abogados y profesionales trabajaron durante meses para completar la revisión y cumplir con la ley.

Con esta tercera entrega, el Departamento de Justicia intenta avanzar hacia la transparencia exigida por el Congreso, aunque quedan millones de documentos por evaluar y la expectativa pública continúa creciendo en torno a lo que podría revelar el resto del archivo Epstein.