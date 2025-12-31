Mundo

Caricom pide «hablar con una sola voz y actuar con madurez» ante tensiones en el Caribe

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Caricom pide "hablar con una sola voz y actuar con madurez" ante tensiones en el Caribe
Caricom pide "hablar con una sola voz y actuar con madurez" ante tensiones en el Caribe

El nuevo presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), Terrance Drew, instó este miércoles a los miembros de la organización a «hablar con una sola voz y actuar con madurez estratégica» ante las actuales tensiones geopolíticas en el Caribe.

«Los recientes acontecimientos internacionales, incluidas las tensiones geopolíticas en nuestra región y las decisiones de política exterior que afectan a los caribeños, nos recuerdan una verdad fundamental: nadie vendrá a salvarnos. Debemos salvarnos nosotros mismos», aseveró en un comunicado.

Leer Más

Un sacerdote fue degollado en plena iglesia y al menos seis policías murieron en ataques terroristas coordinados
HORROR EN RUSIA: Un sacerdote fue degollado en plena iglesia y al menos seis policías murieron en ataques terroristas coordinados
Confirman condena por corrupción: Cristina Fernández tendrá seis años de cárcel e inhabilitación perpetua
La solicitud de Luis Peche tras sobrevivir a atentado en Bogotá

Las divisiones se han agravado en el seno de la organización caribeña, integrada por 15 países, a raíz del despliegue militar estadounidense en el Caribe y sus acciones contra Venezuela.

Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, que asume la presidencia de Caricom del 1 de enero al 30 de junio de 2026, reconoció que «las diferentes perspectivas nacionales se han desarrollado de una manera que ha atraído la atención regional e internacional».

«Caricom nunca fue concebida como un espacio libre de desacuerdos. Fue creada como un foro donde las diferencias pudieran abordarse de forma constructiva, interna y con la comprensión compartida de que nuestra fuerza colectiva es mayor que cualquier asunto individual que se nos presente», subrayó.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EL CONMOVEDOR MOMENTO QUE SE VIVIÓ EN AUSTRALIA ANTES DEL ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES DE AÑO NUEVO 

En su opinión, esta realidad «no exige aislamiento, sino una coordinación más sólida, un propósito más claro y una solidaridad más profunda».

En esta línea, llamó a renovar el compromiso con los principios que sustentan la organización, fortalecer sus instituciones y mejorar los procesos de consulta con el fin de abrir un diálogo basado en «el respeto mutuo y la responsabilidad regional».

El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado a mediados de mes de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom ya «no es un socio confiable», lo que recibió duras críticas de otros países miembro como Antigua y Barbuda.

«Una organización que opta por menospreciar a nuestro mayor aliado, EE.UU., pero que apoya al narcogobierno de (Nicolás) Maduro, es una organización que claramente ha perdido el rumbo», dijo Persad-Bissessar.

Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

AGENCIA EFE
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Machado y González Urrutia dicen que en 2026 se consolidará "la libertad" de Venezuela
Machado y González Urrutia dicen que en 2026 se consolidará «la libertad» de Venezuela
Venezuela
EN VIDEOS: Desde China a Tailandia, así recibieron el Año 2026 en el continente asiático
Mundo
VIRAL: Conductora cayó en una piscina después de que su carro «salió volando”, todo quedó grabado
EEUU