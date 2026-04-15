Inició pago de «bono contra la guerra económica» por más de 71 mil bolívares

El gobierno nacional comenzó a entregar el lunes el bono contra la guerra económica a los trabajadores activos de la administración pública por la plataforma Patria, según reportes en redes sociales.

La cuenta Canal Patria Digital informó en Telegram sobre el pago del bono, con un monto de 71.700 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 150 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 71.700 por concepto Ingreso Contra la Guerra Económica de abril de 2026», indica el mensaje que llegó a los beneficiarios.



Este bono comenzó a llegar a las cuentas de los trabajadores activos y, posteriormente, será depositado a los jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

PAGO DEL BONO

El dinero suele irse depositando progresivamente y el bono puede tardar varios días en llegar a la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando ya esté disponible en el sistema.

El gobierno de Delcy Rodríguez incrementó a mediados de marzo el valor de este bono desde los 120 dólares hasta los 150. A pesar del anuncio, gremios y sindicatos condenaron la medida e insistieron en las exigencias de mejoras salariales.

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Por su parte, una fuente confirmó al medio Bitácora Económica que el gobierno evalúa integrar este bono al salario base. La aprobación final estará en manos e la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente de Seguridad Social.

Gremios y sindicatos han protagonizado varias protestas en los últimos meses para exigir mejoras salariales. Ante este escenario, la presidenta Rodríguez anunció un ajuste «responsable» del ingreso para el 1 de mayo, Día de los Trabajadores.