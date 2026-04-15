Polémica en Colombia: El dardo de Gustavo Petro a Shakira por su icónica frase «las mujeres facturan»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió viral nuevamente y esta vez por criticar a su compatriota Shakira por su icónica fase «las mujeres facturan», la cual utilizó en el exitoso tema «Sessions, Vol. 53» en colaboración con el DJ y productor Bizarrap.

«A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’. El cuerpo no se vende. Porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito, ni por mucho porque se vuelven esclavos», dijo Petro durante un Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño.

«Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. En la sexualidad juega el cerebro. La sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro», añadió el mandatario colombiano.

En este sentido, siguió asociando la frase de la colombiana con la venta del cuerpo. «Entonces, una consigna fundamental es no vender el cuerpo, porque eso hicieron los esclavistas con la población afro y mucho antes. Y no salen seres humanos de allí, salen mercancías con valor de uso y valor de cambio, rápidas, se evaporan en el tiempo. La belleza se va y solo la belleza puede mantenerse si sabemos que la forma y el contenido van juntos».

Cabe recordar que la frase «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» se ha vuelto una de las más icónicas en cuanto a los movimientos de empoderamiento de las mujeres.

En ella Shakira dejó entrever que a pesar de una ruptura amorosa, las mujeres pueden salir adelante, trabajar y crecer económicamente sin la necesidad de depender de un hombre.