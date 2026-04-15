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Horror en Ecuador: Acribillaron a un árbitro en pleno partido de fútbol

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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El fútbol ecuatoriano se encuentra en shock por el asesinato de Javier Ortega, un árbitro de 48 años que fue acribillado en pleno partido. La tragedia ocurrió poco antes de un encuentro en la localidad de El Oro.

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Los hechos se dieron en la tarde del martes en un barrio de la ciudad. De acuerdo al medio ecuatoriano Primicias, Ortega no estaba dirigiendo el compromiso, sino que estaba en las gradas como un espectador más.

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Poco antes de que comenzara el partido, unos antisociales ingresaron al estadio y abrieron fuego contra Ortega. En cuestión de segundos, se desató el caos en las gradas y decenas de personas huyeron del estado.

Ortega recibió primeros auxilios en la escena del crimen y fue trasladado al hospital de Pasaje. Sin embargo, el árbitro murió minutos después de su ingreso producto de la gravedad de sus heridas.

INVESTIGAN ASESINATO DE ORTEGA

Reportes extraoficiales indican que Ortega recibió, al menos, un disparo. Tras el crimen, las autoridades locales acordaron la escena y pusieron en marchas las pesquisas correspondientes.

Los investigadores avanzan en las labores para identificar a los autores y el móvil del crimen, mientras que sociedad espera resultados en las pesquisas. «Esto es a sangre fría», afirmó un vocero de la policía.

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El asesinato de Ortega, quien era reconocido por dirigir partidos amateurs locales, generó gran conmoción entre los fanáticos del fútbol. Además, los vecinos hicieron una vigilia en su honor y exigieron que se esclarezca el caso.

El equipo local suspendió sus próximos partidos hasta que haya más detalles sobre el asesinato de Ortega. Familiares y allegados del réferi afirmaron que acompañarán el proceso judicial.

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