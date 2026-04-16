Abogado del médico venezolano detenido «injustamente» por ICE reveló los nuevos detalles sobre su caso

El abogado del médico venezolano, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), aseguró este miércoles, 15 de abril que será «liberado».

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el abogado de inmigración, Víctor Badel. Este aseguró, que respecto al caso de Ezequiel Véliz Cáceres, se presentó argumentos sólidos para que el galeno salga del centro de detención donde permanece recluido desde principios de mes.

«Hemos logrado la liberación del doctor Ezequiel Véliz, quien fuera injustamente detenido hace unos días en Texas. Se le explicó al Juez, que inmigrantes como él son necesarios para nuestra sociedad. Seguiremos luchando por los intereses de nuestra comunidad. Gracias a todos por el apoyo y la confianza», escribió el abogado en Instagram.

Lo que detalló el abogado, es que durante la audiencia, la fiscalía argumentó que no debía otorgarse fianza al médico por considerar que existía «riesgo de fuga», según relató Badel en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, el abogado sostuvo que Véliz representa precisamente el tipo de migrante que aporta al país, destacando su trayectoria profesional y compromiso con la comunidad.

Para Badel, la respuesta del tribunal abre una ventana de esperanza no solo para su cliente, sino también para otros médicos venezolanos que enfrentan procesos similares.

ARRESTO DE EZEQUIEL

Véliz Cáceres terminó arrestado en el punto de control migratorio de Sarita, en Texas. Justo cuando viajaba desde McAllen hacia Houston junto a su esposo, un ciudadano estadounidense.

El médico, de 32 años, había perdido recientemente su Estatus de Protección Temporal (TPS). Situación que lo obligó a renunciar a su puesto en el hospital de McAllen, donde realizaba prácticas profesionales mientras gestionaba una visa de trabajo.

Lo que explicaron sus parientes, es que su detención ocurrió justo en medio de ese proceso de transición migratoria.

El esposo del médico, Joseph Williams, expresó entre lágrimas que la detención ocurrió «en un abrir y cerrar de ojos». Además, señaló que el arresto trastocó por completo su vida en ese momento, apenas un mes después de haberse casado.

El doctor Véliz es un profesional ampliamente valorado en Texas. Incluso, lo nombraron «residente del año» en 2025 en UT Health Rio Grande Valley. Actualmente, cursa su segundo año de postgrado en Medicina Familiar, un campo con alta demanda en Estados Unidos.

Sus colegas destacan su dedicación al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, y su participación en programas comunitarios en McAllen. Incluso, había sido invitado a colaborar con la comisión médica del estado por su desempeño sobresaliente.