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¡Esto es todo lo que debes saber sobre el regreso de Sin Bandera a Venezuela!

Por Caraota Digital
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SIN BANDERA

Luego de tres años de ausencia en los escenarios venezolanos, el dúo Sin Bandera regresa al país como parte de su gira internacional Escenas Tour, con la que celebra 25 años de trayectoria artística.

La esperada visita, producida por FC Producciones (@fcproduccionesca) y Tu Evento (@tueventopl), incluirá presentaciones en tres ciudades clave del país: el 6 de junio en Marina Incuba (Lechería), el 11 de junio en el Palacio de Eventos (Maracaibo) y el 14 de junio en la Terraza del CCCT (Caracas), marcando así su reencuentro con el público venezolano.

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Leonel García y Noel Schajris celebran este aniversario con el lanzamiento de Escenas, un álbum compuesto por diez temas que abordan historias de vida, amor y desamor, reflejando la evolución y madurez del dúo dentro del pop romántico.

El repertorio de la gira incluye nuevas canciones como “¿Qué culpa tiene ella?”, “Nunca” y “Ha sido bueno”, junto a clásicos que han marcado a varias generaciones, entre ellos “Kilómetros”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir” y “Que me alcance la vida”, consolidando su vigencia en la escena musical latinoamericana.

FC Producciones y Tu Evento prometen un espectáculo de alto nivel técnico y artístico, reafirmando su posicionamiento dentro de la industria del entretenimiento en Venezuela. Para más información y actualizaciones, el público puede seguir sus cuentas oficiales en redes sociales como @fcproduccionesca y @tueventopl.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma tuentradaweb.com, así como en puntos físicos autorizados. En Caracas, pueden adquirirse en el Bodegón Casa Mía (CCCT y Las Mercedes); en Maracaibo, en el Bodegón Casa Mía del Sambil y Bodegón Casa Cecilio Acosta; y en Lechería, en Pan de Tata.
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