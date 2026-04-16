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El trágico final de Yeinder: había emigrado a Colombia hace apenas un mes y dos pistoleros lo atacaron

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Un joven venezolano de 24 años, identificado como Yeinder Gerardo Vega, fue asesinado el fin de semana en la localidad de Floridablanca, en el noreste de Colombia. La víctima migró al país vecino apenas un mes antes de su muerte.

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Los hechos se dieron en la noche del sábado, 11 de abril, en el sector La Cumbre del barrio Getsemaní. De acuerdo a medios colombianos, Vega estaba frente a su vivienda cuando ocurrió la tragedia.

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Los testigos relataron que dos antisociales se acercaron a Vega y desplegaron un arma de fuego. Sin mediar palabras, dispararon en varias ocasiones contra la humanidad del joven migrante.

Vecinos de la zona escucharon las detonaciones y salieron a auxiliar a Vega. Mientras tanto, alertaron a las autoridades para que atendieran la situación.

PIDEN JUSTICIA POR VEGA

El joven fue trasladado de emergencia a un hospital cercano para intentar salvar su vida. Sin embargo, Vega ingresó al centro de salud sin signos vitales y los galones tan solo pudieron confirmar había muerto por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones del crimen. En tal sentido, interrogaron a los habitantes del sector, quienes les brindaron una descripción de los presuntos asesinos.

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Las fuerzas de seguridad hicieron un despliegue en la zona y, poco después, lograron ubicar a los presuntos responsables. Los sospechosos, dos hermanos de 18 y 19 años, fueron capturaron y el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Al igual que otros millones de venezolanos, Vega migró hace solo un mes buscando un mejor futuro fuera del país. Todavía no hay detalles sobre el móvil del crimen.

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