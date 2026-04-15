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EN FOTOS: El mensaje del primer ministro de los Países Bajos tras reunión con María Corina Machado

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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María Corina Machado.

El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, se reunió este miércoles con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

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El encuentro forma parte de la gira por varios países de Europa que realiza la dirigente de Vente Venezuela.

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«Es un honor recibir a María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Su compromiso pacífico de años por una Venezuela libre y democrática merece respeto y admiración», indicó Jetten.

Asimismo, sostuvo que hablaron sobre los desarrollos en Venezuela y «la importancia de un apoyo internacional continuo para la libertad y la democracia».

LAS PALABRAS DE MACHADO 

Asimismo, Machado agradeció a Países Bajos por su apoyo a Venezuela.

«Ha sido un verdadero honor conocerle y ratificarle, en nombre del pueblo venezolano, nuestro agradecimiento a Países Bajos por su permanente y decidido apoyo a nuestra causa durante años», dijo en sus redes.

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Además, destacó que cuentan con su apoyo para avanzar en la transición a la democracia. Así como «reconstruir Venezuela y juntos avanzar en una nueva era de libertad, paz, desarrollo y prosperidad».

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