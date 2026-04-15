EN FOTOS: El mensaje del primer ministro de los Países Bajos tras reunión con María Corina Machado

El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, se reunió este miércoles con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

El encuentro forma parte de la gira por varios países de Europa que realiza la dirigente de Vente Venezuela.

«Es un honor recibir a María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Su compromiso pacífico de años por una Venezuela libre y democrática merece respeto y admiración», indicó Jetten.

Asimismo, sostuvo que hablaron sobre los desarrollos en Venezuela y «la importancia de un apoyo internacional continuo para la libertad y la democracia».

Eervol om @MariaCorinaYA te ontvangen, de winnares voor de Nobelprijs voor de Vrede. Haar jarenlange vreedzame inzet voor een vrij en democratisch Venezuela verdient respect en waardering. We hebben gesproken over de ontwikkelingen in Venezuela en het belang van blijvende… pic.twitter.com/ueFFRhHSTT — Rob Jetten (@MinPres) April 15, 2026

LAS PALABRAS DE MACHADO

Asimismo, Machado agradeció a Países Bajos por su apoyo a Venezuela.

«Ha sido un verdadero honor conocerle y ratificarle, en nombre del pueblo venezolano, nuestro agradecimiento a Países Bajos por su permanente y decidido apoyo a nuestra causa durante años», dijo en sus redes.

Querido Primer Ministro @MinPres, ha sido un verdadero honor conocerle y ratificarle, en nombre del pueblo venezolano, nuestro agradecimiento a Países Bajos por su permanente y decidido apoyo a nuestra causa durante años. Sabemos que contamos con su pueblo para avanzar en la… https://t.co/Py7K525dat pic.twitter.com/vhLvpooJhZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 15, 2026

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Además, destacó que cuentan con su apoyo para avanzar en la transición a la democracia. Así como «reconstruir Venezuela y juntos avanzar en una nueva era de libertad, paz, desarrollo y prosperidad».