La propuesta de Consecomercio para aumentar el «financiamiento» e impulsar la economía

El presidente de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, presentó este miércoles la propuesta del organismo para aumentar el «financiamiento» en el país.

Rodríguez consideró que un mayor financiamiento al sector privado terminará generando un mayor desarrollo económico en Venezuela. En tal sentido, señaló que el principal problema radica en el encaje legal de la banca nacional.

«Consecomercio está plateando un desencaje no menor a 20 puntos, es decir ese encaje legal bancario al que le restan 73 % (…) la propuesta es que podamos pasar en una primera fase a un 53 %», indicó Rodríguez, de acuerdo a Unión Radio.

El gremialista sostuvo que las autoridades venezolanas deben considerar estos planes para impulsar la economía. «Ninguna sociedad moderna del mundo es capaz de desarrollarse, ni se ha desarrollado sin financiamiento, entonces tenemos un tema central», acotó.

RODRÍGUEZ SEÑALA AL IGTF

Por otra parte, Rodríguez insistió en la necesidad de eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un tributo aplicado para los pagos en monedas extranjeras como el dólar o criptomonedas.

«No es un impuesto a las grandes transacciones, porque, como hemos dicho en repetidas oportunidades, cuando una señora compra en un supermercado con 20, 10 dólares, esa no es una gran transacción financiera», apuntó Rodríguez.

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Las declaraciones de Rodríguez se dieron unos días después de que pidió que un hipotético aumento salarial tuviera el financiamiento adecuado. Así pues, espera que no se «generen expectativas» equivocadas al respecto y evitar que el estado tenga que «inyectar dinero».

Distintos gremios empresariales se mantienen expectantes a las medidas económicas del gobierno de Delcy Rodríguez. Tras un acercamiento con Estados Unidos y la flexibilización de las sanciones, se espera una mejora de las condiciones financieras del país.