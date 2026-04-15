EN VIDEO: Familiares de presos políticos fueron recibidos ‘por primera vez’ en el Ministerio Público, estos son los detalles

Los familiares de presos políticos se concentraron este miércoles frente a la sede del Ministerio Público en Caracas y reunieron con un equipo de la Fiscalía para denunciar presuntos malos tratos contra los detenidos.

Activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) protagonizaron la protesta. Por primera vez, los familiares fueron recibidos y se reunieron con el subdirector de Derechos Humanos del Ministerio Público, Pablo Fernández.

Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, explicó que denunciaron los presuntos hechos que se dieron la semana pasada en la cárcel de El Rodeo I, en donde hay decenas de presos políticos. «Queremos anunciar que logramos consignar el documento», acotó.

«Pudimos hablar en detalle de todas las violaciones de derechos humanos hacia los presos políticos y hacia nosotros como familias y víctimas secundarias. Se comprometió a elevar nuestras denuncias», añadió Baduel.

Los familiares entregaron un documento en el que se exige una investigación sobre lo ocurrido en El Rodeo I. De acuerdo a las denuncias, los presos políticos sufrieron tratos crueles e inhumanos tras hacer una protesta.

FAMILIARES ESPERAN RESPUESTAS

La activista aseguró que el subdirector Fernández también se comprometió a «comunicarse» próximamente. El próximo paso, de acuerdo a Baduel, sería establecer una mesa de trabajo para abordar la situación de los presos políticos.

«Se va a comunicar para poder constituir una mesa de encuentro donde podamos denunciar constantemente todo el horror al que han sido sometidos los nuestros y ver avances en ese sentido», añadió.

RECIBIDOS | Subdirector de Derechos Humanos del Ministerio Público, Pablo Fernández, se reúne con familiares que denunciaron torturas, este #15Abr. Es la primera vez que la Fiscalía recibe a víctimas que acuden en protesta organizada por Clippve frente a la institución. pic.twitter.com/FMrs8MCK4M — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 15, 2026



Baduel manifestó su esperanza de que esta mesa se concrete. «No solamente que se materialice, sino que verdaderamente cesen los tratos crueles y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de los presos políticos y de nosotros como familia», acotó.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó que, para el 13 de abril, había 674 presos políticos en Venezuela. Entre ellos hay 28 extranjeros, 202 funcionarios de seguridad y 365 miembros de la sociedad civil.