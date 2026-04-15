De la discusión a la tragedia: Murió delivery venezolano tras ser apuñalado con un destornillador en Uruguay, todo quedó grabado

Un migrante venezolano de 62 años, quien trabajaba como delivery para una conocida empresa, murió luego de que un conductor lo apuñalara con un destornillador en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, tras una discusión de tránsito.

La víctima, identificada como Juan Carlos Mendoza, iba en su moto. En un semáforo en rojo el conductor del vehículo se bajó del mismo y con un destornillador en la mano forcejeó con el venezolano y lo terminó apuñalando.

Posteriormente, el hombre escapó de la escena. Por suerte, la policía logró detenerlo a pocas cuadras.

«Por favor, ayuda», alcanzó a gritar Mendoza mientras caminaba herido por la calle. El influencer Diego Ibañez registró el momento y de inmediato llamó a la policía y a la ambulancia.

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Los servicios de emergencia llegaron en pocos minutos al lugar y trasladaron al venezolano de urgencia al hospital público Maciel, pero no resistió las heridas y murió poco después.

Aunque el atacante no tenía antecedentes penales, sí está implicado en una investigación por violencia doméstica. En su defensa alegó que no asistió a su víctima y huyó de la escena «porque se asustó».

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también se refirió al caso y expresó su preocupación por el aumento de la violencia: «Cuando te lo cuentan no puedes creer que eso nos esté pasando. Es espantoso. La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible», dijo en conferencia de prensa.

Juan Carlos Mendoza viajó a Uruguay hace seis años para buscar un mejor futuro para su familia. Con su trabajo, logró llevar a ese país, en primer lugar a su hijo mayor y poco después pudo costear el viaje de su esposa e hijo menor.

«Él fue quien me dijo: ‘Hijo, vení para acá, que acá me está yendo bien’», recordó entre lágrimas Javier Mendoza, uno de sus hijos, a Telemundo.

«Mi papá era una persona muy trabajadora y muy tranquila. Personas del lugar dicen que cuando pasó, él estaba disculpándose con el señor. No era para que hubieran pasado a los hechos como sucedió», agregó.

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PROTESTAS EN URUGUAY

Tras el asesinato, trabajadores de Pedidos Ya salieron a las calles a protestar y exigir justicia. Los profesionales de delivery acudieron a la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno uruguayo para alzar su voz ante este tipo de acontecimientos.

«Es parte de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo», advirtió Juan Pintos, de la Unión de Trabajadores de la app. «Las amenazas a los deliverys son diarias. Hay un número importante de personas armadas en vehículos, no solo con cuchillos, también con armas de fuego. Muchas veces nos amenazan cuando rebasamos un auto», relató en los medios locales.

🔴 Trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya despiden a Juan, su compañero venezolano de 62 años (hacía 5 vivía en Uruguay) asesinado en el centro, por un hombre de 30. Piden justicia y reclaman por los ataques que sufren a diario. La empresa los recibió.@InfoCapitalTV pic.twitter.com/XcnFwiaUu2 — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) April 14, 2026

La propia empresa de Pedidos Ya emitió un comunicado repudiando la violencia. «Lamentamos profundamente la trágica muerte de Juan Carlos, ocurrida en la noche de este lunes, 13 de abril. Juan Carlos era repartidor para la compañía desde hace cuatro años. Rechazamos de la forma más enérgica la violencia que culminó en este hecho y cualquier manifestación de violencia en la vía pública o en cualquier otro ámbito».

«Manifestamos nuestra solidaridad con la familia de Juan, con quienes ya nos hemos puesto en contacto para brindar nuestro apoyo y colaboración en este momento de profundo dolor. Para nuestra comunidad de repartidores, abriremos espacios de conversación y contención. Estaremos convocando próximamente nuevas instancias, asesoradas por profesionales, para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad», indicó la empresa.