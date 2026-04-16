Indignación en Maturín: Más de 100 mascotas han sido envenenadas, proteccionistas exigen justicia

Protectores de animales y miembros de la sociedad civil hicieron este miércoles una protesta en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, para exigir justicia por el envenenamiento masivo de mascotas.

Los manifestantes marcharon hasta la sede del Ministerio Público para entregar un documento sobre el caso de las mascotas. Según las averiguaciones, se han dado decenas de casos desde 2025.

«Van más de cien envenenamientos de caninos y felinos en todo el municipio Maturín», dijo la proteccionista Milagros Lima. La denuncia indica que se han registrado casos en, al menos, 10 comunidades de la ciudad.

El abogado Luis Díaz afirmó que el objetivo de la protesta es «exhortar al fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de ambiente y protección de animales para que, a la brevedad posible, aperturen las investigaciones pertinentes».

«A diario recibimos reportes, tanto de urbanismos privados como sectores populares de personas desalmadas que toman la fatal determinación de envenenar seres vivos como son los animales», dijo Kendy Velásquez, proteccionista del sector Negro Primero.

PIDEN JUSTICIA POR LAS MASCOTAS

Los proteccionistas afirmaron que las mascotas murieron por envenenamiento o por actos de crueldad extrema. En ese sentido, exigieron que se identifique a los autores de los crímenes para que respondan ante la justicia.

«No queremos que esto siga pasando. Somos protectores de los animales y esta caminata es por el amor y la defensa de quienes no tienen voz», dijo Leomarys Villaroel junto a su mascota, de acuerdo a El Oriental de Monagas.

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Los manifestantes insistieron que, más allá de hacer justicia por las mascotas, se debe establecer una política pública tangible para la protección animal. También pidieron la creación de un refugio para animales en situación de calle.