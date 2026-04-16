Venezuela

Indignación en Maturín: Más de 100 mascotas han sido envenenadas, proteccionistas exigen justicia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Protectores de animales y miembros de la sociedad civil hicieron este miércoles una protesta en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, para exigir justicia por el envenenamiento masivo de mascotas.

Contents

Los manifestantes marcharon hasta la sede del Ministerio Público para entregar un documento sobre el caso de las mascotas. Según las averiguaciones, se han dado decenas de casos desde 2025.

Leer Más

fuego
Fallecidos, detenciones y heridos por armas de fuego, este fue el saldo del primer día de protestas tras elecciones
Dólar oficial no deja de subir: Así se cotizó este 4Ago
Uno a uno: Estos son los bonos que se entregarán por el Sistema Patria en lo que queda de mayo

«Van más de cien envenenamientos de caninos y felinos en todo el municipio Maturín», dijo la proteccionista Milagros Lima. La denuncia indica que se han registrado casos en, al menos, 10 comunidades de la ciudad.

El abogado Luis Díaz afirmó que el objetivo de la protesta es «exhortar al fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de ambiente y protección de animales para que, a la brevedad posible, aperturen las investigaciones pertinentes».

marcha1 1
Foto: La Verdad de Monagas

«A diario recibimos reportes, tanto de urbanismos privados como sectores populares de personas desalmadas que toman la fatal determinación de envenenar seres vivos como son los animales», dijo Kendy Velásquez, proteccionista del sector Negro Primero.

PIDEN JUSTICIA POR LAS MASCOTAS

Los proteccionistas afirmaron que las mascotas murieron por envenenamiento o por actos de crueldad extrema. En ese sentido, exigieron que se identifique a los autores de los crímenes para que respondan ante la justicia.

«No queremos que esto siga pasando. Somos protectores de los animales y esta caminata es por el amor y la defensa de quienes no tienen voz», dijo Leomarys Villaroel junto a su mascota, de acuerdo a El Oriental de Monagas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «SECUESTRO VIRTUAL»: EL NUEVO MODUS OPERANDI QUE ENCIENDE LAS ALERTAS EN EL CICPC

Los manifestantes insistieron que, más allá de hacer justicia por las mascotas, se debe establecer una política pública tangible para la protección animal. También pidieron la creación de un refugio para animales en situación de calle.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Abogado de médico venezolano detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), aseguró este miércoles, 15 de abril que será «liberado».  
Abogado del médico venezolano detenido «injustamente» por ICE reveló los nuevos detalles sobre su caso
EEUU
La propuesta de Consecomercio para aumentar el «financiamiento» e impulsar la economía
Venezuela
VIDEO VIRAL: Granizo del tamaño de pelotas de golf caen sobre carros tras intensa tormenta
EEUU
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetJojobet GirişcasibomJojobet GirişCasibomCasibomvaycasinoholiganbetcasibommarsbahis girişJojobetJojobet GirişSmoking Venezuelan Teen With Perfect Ass Gets Wreckediptv satın al