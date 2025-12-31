EN VIDEO: El conmovedor momento que se vivió en Australia antes del espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo

Cientos de miles de personas se congregaron este miércoles en el puerto de Sídney, en Australia, para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales por Año Nuevo, en medio de la tristeza por un ataque terrorista donde murieron 15 personas a mediados de mes.

Bondi Beach, en Sídney, fue testigo de un brutal tiroteo masivo en donde murieron 15 personas y decenas resultaron heridas el 14 de diciembre. El atentado, vinculado al Estado Islámico, generó gran conmoción en la sociedad australiana.

En medio de este contexto, se dieron las celebraciones de Año Nuevo. Aunque las autoridades australianas descartaron suspender el espectáculo de fuegos artificiales, sí recordaron a las víctimas del atentado en Sídney.

🇦🇺 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | AHORA: En Sídney, se guarda un momento de silencio en memoria de las víctimas del ataque de Bondi Beach antes del espectáculo de fuegos artificiales de 2026 en la ciudad.

Una hora antes de la medianoche (hora local), se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A pesar del júbilo de las celebraciones, los ciudadanos, todavía afectados por la tragedia, recordaron a los fallecidos.

FIESTAS EN SÍDNEY

Luego del homenaje a los fallecidos en el atentado terrorista, continuaron las fiestas en Sídney. De acuerdo a la BBC, más de un millón de personas celebraron en el Año Nuevo en el puerto de la ciudad.

Los relojes marcaron la medianoche en Sídney, una de las primeras ciudades en recibir el Año Nuevo, y comenzó el júbilo en las calles. De inmediato comenzó el icónico espectáculo anual de fuegos artificiales en la ciudad.

Sídney no fue el único territorio en donde ya es 2026. Al mismo tiempo, recibieron el año Vanuatu, las Islas Salomón y Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea, así como partes de Rusia.