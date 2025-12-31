Mundo

EN VIDEO: El conmovedor momento que se vivió en Australia antes del espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
EFE/DAN HIMBRECHTS

Cientos de miles de personas se congregaron este miércoles en el puerto de Sídney, en Australia, para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales por Año Nuevo, en medio de la tristeza por un ataque terrorista donde murieron 15 personas a mediados de mes.

Contents

Bondi Beach, en Sídney, fue testigo de un brutal tiroteo masivo en donde murieron 15 personas y decenas resultaron heridas el 14 de diciembre. El atentado, vinculado al Estado Islámico, generó gran conmoción en la sociedad australiana.

Leer Más

años
Capturaron a venezolana de 19 años en Barranquilla, está implicada en asesinato de un mototaxista
Caos y pánico en un avión, aterrizaron de emergencia por mujer que estaba «poseída»
Las fotos de los atuendos más extravagantes en la decisiva jornada electoral del 23Jul en España

En medio de este contexto, se dieron las celebraciones de Año Nuevo. Aunque las autoridades australianas descartaron suspender el espectáculo de fuegos artificiales, sí recordaron a las víctimas del atentado en Sídney.


Una hora antes de la medianoche (hora local), se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A pesar del júbilo de las celebraciones, los ciudadanos, todavía afectados por la tragedia, recordaron a los fallecidos.

FIESTAS EN SÍDNEY

Luego del homenaje a los fallecidos en el atentado terrorista, continuaron las fiestas en Sídney. De acuerdo a la BBC, más de un millón de personas celebraron en el Año Nuevo en el puerto de la ciudad.


Los relojes marcaron la medianoche en Sídney, una de las primeras ciudades en recibir el Año Nuevo, y comenzó el júbilo en las calles. De inmediato comenzó el icónico espectáculo anual de fuegos artificiales en la ciudad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ESPELUZNANTE DESTINO DE TRES EXCURSIONISTAS QUE SUBIERON A LA MONTAÑA MÁS ALTA DE LOS ÁNGELES


Sídney no fue el único territorio en donde ya es 2026. Al mismo tiempo, recibieron el año Vanuatu, las Islas Salomón y Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea, así como partes de Rusia.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Caricom pide "hablar con una sola voz y actuar con madurez" ante tensiones en el Caribe
Caricom pide «hablar con una sola voz y actuar con madurez» ante tensiones en el Caribe
Mundo
De Patricia Fuenmayor a Eduardo Serrano: Los venezolanos famosos que fallecieron en 2025
Caraota Show
Venezuela asegura que es "imposible" dividir a la Fuerza Armada ante "amenaza" de EE.UU.
Venezuela asegura que es «imposible» dividir a la Fuerza Armada ante «amenaza» de EEUU
Venezuela