VIRAL: Ronald Acuña Jr. cumplió el sueño de una pequeña fanática, así la sorprendió en La Guaira

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. sorprendió a una pequeña niña de La Guaira con una videollamada con la que cumplió su sueño de conocerlo.

Para hacer esto posible, el campeón del mundo contó con la complicidad del influencer Malavecocada, quien se encargó de la parte logística desde Venezuela.

«La misión es solo una. Vamos a dibujar un momento mágico y vamos a sembrar una luz en las manitas pequeñas de una princesa. Vamos para La Guaira. Estoy contentísimo porque vamos a darle una sorpresa a una bebé hermosísima de parte del jefe Ronald Acuña Jr.», comentó el influencer.

Posteriormente, llegaron a La Guaira donde conocieron a la pequeña fanática de Acuña Jr. y a su familia. Aunque el toletero no pudo estar presente físicamente por sus compromisos en las Grandes Ligas, sorprendió a la pequeña con una videollamada, quien no pudo ocultar su emoción por estar hablando con su ídolo.

Sin embargo, las sorpresas no acabaron allí y posteriormente, el influencer llevó a la pequeña a la parte de atrás de una camioneta, donde la sorprendió con varios regalos, entre los que destacó una bicicleta, un uniforme de Acuña Jr., juguetes, así como bolsas de comida para su familia, cerrando de esta manera este episodio inolvidable para la afortunada pequeña.