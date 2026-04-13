Venezuela ya tiene candidata en el Miss Grand All Stars, esta será la reina que representará al país

La organización Miss Grand Venezuela anunció a Sthefany Gutiérrez para representar al país en la primera edición del Miss Grand International All Stars que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo.

«La espera ha terminado. Una fuerza de la naturaleza llega nuestra Miss Grand All Stars Venezuela 2026. Sthefany Gutiérrez está aquí para demostrar que el brillo de una reina es eterno», indicó la organización Miss Grand Venezuela.

Oficialmente se anuncia la participación de Sthefany Gutiérrez en el Miss Grand International All Stars 2026. Gracias. pic.twitter.com/fga7sm6aVO — Luisandrita (@luisandrita) April 13, 2026

«De las montañas de nuestro país para el universo, y ahora, rumbo a una nueva corona. Su impacto es innegable, su pasarela es fuego y su compromiso con Venezuela es inquebrantable. ¿Están listos para verla brillar de nuevo?», agregó.

Cabe recordar que Sthefany Gutiérrez conquistó los corazones del mundo como segunda finalista del Miss Universo 2018.

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El Miss Grand All Stars será una competencia que reunirá a reinas veteranas de diversos países, para competir en Tailandia, por un jugoso premio de un millón de dólares.

Se trata de una segunda oportunidad para que misses que compitieron en el Miss Grand, Miss Universo u otro certamen, vuelvan a luchar por la corona, esta vez con todo el aprendizaje que han cosechado por el camino.

Por lo cual, competirán mujeres icónicas que en sus años de participación en los certámenes más importante del mundo, no lograron ganar, pero siguieron evolucionando y preparándose.