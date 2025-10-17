EEUU

Todo lo que debes saber sobre Oriónidas 2025: El regreso de los meteoros del cometa Halley iluminarán el cielo

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas 2025 ocurrirá entre el 20 y el 21 de octubre / Archivo

Cada octubre, el cielo nocturno se convierte en escenario de uno de los espectáculos astronómicos más esperados: la lluvia de meteoros Oriónidas.  

En 2025, este evento promete ser especialmente brillante gracias a la coincidencia con la Luna nueva, lo que garantiza cielos más oscuros y sin interferencias lumínicas.  

LEA TAMBIÉN: OCTUBRE LLEGÓ CON LA «SUPERLUNA DE COSECHA«: QUÉ ES, CUÁNDO Y CÓMO VERLA EN ESTADOS UNIDOS

Las Oriónidas se originan a partir de los restos del cometa 1P/Halley, que deja una estela de partículas al acercarse al Sol.  

Cuando la Tierra atraviesa esa zona del espacio, los fragmentos se desintegran al entrar en la atmósfera. Esto genera destellos luminosos que cruzan el firmamento a velocidades de hasta 66 kilómetros por segundos. 

¿CUÁNDO SE VERÁN ESTOS METEOROS?  

El pico de actividad de las Oriónidas se espera entre la noche del 20 y la madrugada del 22 de octubre. Durante este periodo, los observadores podrán ver entre 15 y 20 meteoros por hora, dependiendo de las condiciones del cielo, de acuerdo con expertos citados por medios estadounidenses.  

Pero vale destacar, que de acuerdo con la American Meteor Society (AMS), la actividad de las Oriónidas comenzó oficialmente el pasado 2 de octubre y se mantendrá hasta por lo menos el 7 de noviembre.  

La lluvia de meteoros Oriónidas está vinculada al cometa Halley y será visible en ambos hemisferio / Archivo

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA VER?  

El momento ideal para observar el fenómeno será entre la 1:00 a.m. y las 5:30 a.m., con un punto máximo de visibilidad entre las 3:00 y las 4:30 a.m., cuando la constelación de Orión —de donde parecen originarse los meteoros— se encuentre en su punto más alto en el cielo. 

¿DESDE DÓNDE SE VERÁN LOS METEOROS?  

El evento podrá apreciarse desde ambos hemisferios, incluyendo América Latina, Estados Unidos y Europa. Esto según la información proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA.

Para disfrutarlo al máximo, se aconseja alejarse de las zonas urbanas y buscar lugares con poca contaminación lumínica y un cielo despejado.  

Las montañas, playas y áreas rurales son opciones ideales para la observación. No se necesita equipo especializado: solo paciencia, abrigo y un buen sitio desde donde contemplar el espectáculo.

