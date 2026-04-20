VIDEO SENSIBLE: Accidente de piloto en una carrera de rally en Argentina dejó un espectador fallecido y dos heridos

El automovilismo sudamericano se encuentra de luto tras la confirmación de una tragedia que empañó la jornada del Rally Argentina, fecha puntuable para el Campeonato Sudamericano de Rally (Codasur), luego de que durante la mañana de este domingo, un grave accidente en el tramo Giulio Cesare terminó con la vida de un espectador, de 25 años de edad, y dejó a otras dos personas heridas.

El siniestro se produjo cuando el vehículo número 7, un Volkswagen Polo de la categoría RC2 piloteado por el experimentado paraguayo Didier Arias y navegado por Héctor Núñez, perdió el control en una de las zonas más técnicas del valle de Traslasierra.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de la justicia local, la unidad se despistó a alta velocidad e impactó violentamente contra un grupo de aficionados que se encontraban a un costado de la carretera viendo la carrera.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia apostados en el tramo, los médicos confirmaron el deceso del joven en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Los otros dos afectados, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano en Mina Clavero; según los últimos reportes médicos, reseñados por medios locales, ambos permanecen estables y bajo observación, fuera de riesgo vital.

SUSPENDIERON LA CARRERA TRAS EL ACCIDENTE

Tras el impacto, la dirección de la prueba decidió inicialmente neutralizar el tramo para permitir el ingreso de ambulancias y el helicóptero sanitario. Sin embargo, minutos más tarde y tras conocerse el desenlace fatal, la organización de Codasur emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión definitiva de la competencia por razones de seguridad y en respeto a la familia de la víctima.

“Es un día oscuro para nuestro deporte. Se habían tomado todas las medidas preventivas, pero la peligrosidad del terreno y las circunstancias del despiste derivaron en este hecho que lamentamos profundamente”, expresaron desde la organización. Por su parte, la tripulación paraguaya resultó físicamente ilesa, aunque se encuentran en estado de shock por lo sucedido.

La Fiscalía de Instrucción de la zona ya ha iniciado los peritajes para determinar si el público se encontraba en una zona permitida o si hubo algún fallo mecánico que precipitara la pérdida de control del vehículo.

La edición 2026 del Rally Sudamericano quedará marcada por este suceso, recordándonos una vez más los riesgos inherentes a este deporte y la importancia crítica de la ubicación de los espectadores en las rutas de montaña.