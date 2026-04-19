Conmoción en Colombia: Hombre atacó set de rodaje de «Sin senos sí hay paraíso 4» antes de ser abatido, hubo otros dos fallecidos

La industria audiovisual colombiana se encuentra conmocionada tras el violento ataque ocurrido este sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá, donde murieron dos integrantes de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, durante las labores de rodaje, cuando un hombre atacó a los miembros del equipo técnico antes de ser abatido.

El reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá identificó a los fallecidos vinculados a la serie como Nicolás Francisco Perdomo, un joven asistente de producción de apenas 18 años de edad, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor del equipo de transporte.

Según testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, un hombre de aproximadamente 23 años se acercó al equipo de trabajo. Las versiones preliminares se dividen entre un acto de intolerancia —presuntamente desencadenado cuando el equipo se negó a darle un cigarrillo al sujeto— y un intento de hurto de los costosos equipos de grabación, esta última tesis quedó rápidamente descartada por las autoridades colombianas.

“La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, comentó el general de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lo que es certero es que el individuo atacó con un arma blanca a los trabajadores; en medio del caos y la reacción de las personas presentes para defender a sus compañeros, el agresor también resultó herido de gravedad y falleció en el lugar.

AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso para esclarecer el grado de responsabilidad de los involucrados. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la captura de cuatro personas que se encontraban en el sitio durante la riña.

El objetivo es determinar si se trató de un acto de legítima defensa por parte del equipo de producción o si hubo un uso desproporcionado de la fuerza tras el ataque inicial.

Investigadores de la Sijín analizan si el atacante pertenecía a alguna banda local, ya que existen indicios de que el mismo sujeto habría estado involucrado en otro hecho violento días atrás en el mismo sector.

Por su parte, la productora y los gremios de actores han solicitado a la Alcaldía de Bogotá revisar los protocolos de acompañamiento policial en zonas de alta peligrosidad, argumentando que la seguridad privada contratada para los rodajes suele ser insuficiente ante este tipo de agresiones.

«SILENCIO EN EL SET»

El elenco de la serie, encabezado por figuras como Carmen Villalobos y Carolina Gaitán, ha inundado las redes sociales con mensajes de condolencias y el lema «Silencio en el Set», exigiendo justicia y condiciones dignas para los trabajadores técnicos, quienes suelen ser los más vulnerables en las locaciones exteriores.