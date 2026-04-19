Embajada de Venezuela en España pide perdón por «discurso de odio» de Carlos Baute durante acto en la Puerta del Sol

La Embajada de Venezuela en España emitió este domingo un comunicado oficial para desvincularse y pedir perdón por las declaraciones del cantante Carlos Baute, durante un acto multitudinario en la Puerta del Sol de Madrid, encabezado por la líder opositora María Corina Machado.

Durante su intervención ante miles de venezolanos residentes en la capital española, Baute alentó a la multitud a entonar cánticos que incluían la frase «¡Fuera la mona!», una expresión dirigida explícitamente contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El video del momento, que se volvió viral en cuestión de minutos, generó una ola de reacciones que trascendieron las redes sociales para escalar al plano diplomático.

TILDARON LAS DECLARACIONES COMO RACISTAS Y MISÓGINAS

La embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez, fue la encargada de firmar la misiva en la que califica las palabras del intérprete de «Colgando en tus manos» como un claro ejemplo de «discurso de odio».

Según el texto oficial, el uso de términos que comparan a una mujer con un animal no solo representa una falta de respeto a la investidura de Rodríguez, sino que constituye una manifestación inaceptable de racismo y misoginia.

«Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al pueblo de España y a la comunidad internacional por estas expresiones de deshumanización», reza el comunicado. La legación diplomática subrayó que este tipo de retórica «no representa el sentir, la cultura ni la educación del pueblo venezolano», lamentando que se utilicen espacios públicos en España para promover la violencia política.

IMPACTO Y REPERCUSIONES

La nota oficial también hace un llamado a la reflexión sobre los límites de la libertad de expresión, argumentando que la crítica política no debe cruzar la línea del insulto degradante basado en el género o la apariencia física.

Por su parte, sectores de la diáspora venezolana en Madrid han mostrado opiniones divididas; mientras algunos defienden el derecho del artista a expresarse en un contexto de protesta, otros coinciden en que las formas utilizadas restan legitimidad al reclamo democrático.

Hasta el momento, Carlos Baute no ha emitido un comunicado de réplica, mientras que el Gobierno español ha evitado pronunciarse sobre el incidente, tratándolo como un asunto interno de la política venezolana en territorio extranjero.

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