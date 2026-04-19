Estos son los precios en aerolíneas internacionales tras reactivación de vuelos con Venezuela

Los vuelos de American Airlines en la ruta Caracas-Miami, ida y vuelta, estarían sobre los 1.600 dólares, de acuerdo a los precios publicados en la página web de la aerolínea, que espera retomar sus vuelos directos diarios entre ambos destinos a partir del 30 de abril de 2026.

Tras siete años de ausencia en el país, esta ruta directa promete no solo reducir los tiempos de viaje a aproximadamente tres horas, sino también influir en la estructura de precios actual de las aerolíneas que operan con escalas.

OTRAS OPCIONES

La reserva de vuelos para mayo de 2026, en buscadores como Google Flights, muestran una realidad tarifaria distinta a los ofrecidos por la aerolínea norteamericana, aunque en su gran mayoría son vendidos con escalas que aumentan el tiempo de viaje.

Por ejemplo, Copa Airlines ofrece tarifas que inician en los $768, no obstante la ruta incluye conexiones con escalas en la Ciudad de Panamá; mientras que Avianca, aerolínea colombiana, presenta opciones con escala en Bogotá desde los 604 dólares en sus tarifas más básicas («Classic»), aunque vuelos directos pueden subir hasta los $864, dependiendo de la disponibilidad.

En tanto la aerolínea criolla, Laser, ofrece opciones operando a través de escalas en República Dominicana, donde se han reportado costos desde los $463.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO

Expertos del sector, reseñados por Infobae, indican que hay precios más elevados en American Airlines, en esta ruta específica, debido a que la aerolínea no posee una operación propia en Venezuela.

Además, la temporada influye drásticamente; mientras que en abril se han encontrado los promedios más bajos (alrededor de $210 por tramo en ofertas específicas), los meses de vacaciones como junio pueden ver estos precios duplicarse rápidamente.

Con la llegada de American Airlines y la estabilidad de las rutas vía Panamá y Bogotá, los pasajeros venezolanos cuentan ahora con un abanico de opciones que permite evitar los costos excesivos si se planifica con al menos 4 a 6 semanas de antelación.