CORRUPCIÓN: A dos años de la detención de los hermanos De Grazia que destapó la compleja trama PDVSA-Cripto

Este domingo 19 de abril se cumplen dos años exactos desde la detención de los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, por el caso Pdvsa-Cripto.

El arresto se realizó en abril de 2024, cuando el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Tarek William Saab, los vinculó directamente con la estructura de corrupción liderada por el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami y Samark López.

La trama Pdvsa-Cripto implicó la reventa ilícita de petróleo y el uso de diversas plataformas para custodiar divisas y lavar fondos a través de intermediarios en Asia, beneficiando a figuras como Tareck El Aissami y los hermanos De Grazia.

El esquema, que incluyó a Compass Bank y el uso de criptomonedas para burlar sanciones, generó una pérdida estimada de 3 mil millones de dólares a la estatal petrolera, detalla ArmandoInfo. El desfalco, que operó desde 2017, resultó en una ola de detenciones en 2023 tras la intervención de la justicia.

Según la acusación fiscal, los acusados habrían empleado esas plataformas financieras para la legitimación de capitales provenientes de ventas petroleras irregulares, permitiendo el desvío de fondos públicos mediante operaciones que el Estado calificó como «traición a la patria».

El esquema de corrupción incluyó el uso de criptomonedas para burlar sanciones y generó una pérdida estimada de 3 mil millones de dólares a la estatal petrolera.

El desfalco, que operó desde 2017, resultó en una primera ola de detenciones en 2023 tras la intervención de la justicia.

A lo largo de estos 24 meses, los cargos de provecho o sustracción de dinero público y asociación para delinquir han mantenido a los hermanos recluidos, la mayor parte del tiempo, en el Centro Penitenciario El Rodeo I.

¿PRESOS POLÍTICOS?

Desde que inició su proceso judicial han sido definidos como «presos políticos», sin embargo, es una calificación que enfrenta posiciones, por los antecedentes de su detención.

Diversas investigaciones revelan un esquema que pone en tela de juicio la calificación de «presos políticos» que se trata de imponer sobre los hermanos, quienes por largo tiempo se movieron por terrenos volátiles.

El crecimiento explosivo de sus negocios en 2015 a través de importantes sumas de capital que elevaron los valores por millones de dólares, fue indicio de lo que estaba por venir.

Una investigación de Armando Info, reveló que ese mismo año se dio la entrada a sus negocios de José Chacín Bello, primo de Samark López, siendo este último, quien años después se convirtió en pieza central de la trama de corrupción del caso PDVSA-Cripto.

BENEFICIO PROCESAL EN VEREMOS

El panorama legal de los hermanos De Grazia ha vuelto a la palestra pública las últimas semanas. Ciertas maniobras han apuntado a que el caso sea tomando en cuenta en el marco de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, tal y como lo ha planteado el exdiputado Américo De Grazia, familiar cercano de los acusados.

Sin embargo, un punto clave que no puede obviarse es precisamente la lista de casos publicados por el mismo Parlamento que quedan excluidos de cualquier beneficio de la ley.

ENTRE LOS EXCLUIDOS SE ENCUENTRAN:

Delitos graves o vinculados a casos de corrupción, que incluye a quienes cometieron homicidio intencional, tráfico de estupefacientes o delitos contra el patrimonio público.

Asimismo, quienes hayan cometido violaciones de Derechos Humanos, lo que incluye crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad; y por último se excluye a quienes estén sometidos a procesos en tribunales militares, por agresión, conspiración o terrorismo.