Delcy Rodríguez anunció contactos con empresas transnacionales para «resolver» crisis eléctrica en el Zulia

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que su gobierno entabló negociaciones con las compañías trasnacionales, Siemens y General Electric, para «resolver» la crisis eléctrica en el estado Zulia.

Rodríguez señaló que dichos contactos surgieron gracias al «diálogo diplomático» construido en los últimos meses de acercamientos con Estados Unidos (EEUU).

«Gracias a ese diálogo diplomático puedo decir que ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y con General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia», dijo durante un acto celebrado en el teatro Baralt de Maracaibo en el marco del inicio de la peregrinación de trece días que convocó para exigir el fin de las sanciones.

La líder del Ejecutivo, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 enero por parte de fuerzas estadounidenses, se comprometió a «resolver los problemas» de la entidad zuliana, al asegurar que no es ajena a la grave situación que atraviesa.

«Cuando aquí se va la luz en la madrugada yo tampoco duermo, ahí están mis conversaciones con el gobernador, sé lo que está pasando», afirmó.

«NUEVO CAPÍTULO»

Rodríguez señaló que luego de los hechos del 3 de enero, se decidió «abrir un nuevo capítulo de la vida política nacional», así como «un nuevo capítulo de la geopolítica» y de las relaciones internacionales de Venezuela que «incluya también a los Estados Unidos».

Por tanto, celebró las conversaciones con las empresas transnacionales como un resultado de estos esfuerzos y una de las «buenas noticias» para el país.

En el acto también afirmó que están «luchando» con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta semana reanudó relaciones con Caracas tras haberlas suspendido en 2019, por «los 5.000 millones de dólares que son de Venezuela», con el objetivo de «recuperar infraestructura vital», entre las que mencionó la eléctrica, además de la hídrica y la sanitaria.

Los recursos, prosiguió, también se invertirán «inmediatamente en producción estratégica de petróleo, gas y petroquímica».