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HORROR EN TRINIDAD Y TOBAGO: Intentaban deshacerse de 56 cuerpos en un cementerio, en su mayoría niños, y así fueron descubiertos

Por Caraota Digital
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La Policía de Trinidad y Tobago tiene detenido a dos hombres, uno de 18 años y otro de 25, luego de ser sorprendidos deshaciéndose de 56 cuerpos, 50 niños y seis adultos, en el Cementerio Cumuto, en la parte norte-central del país.
Foto: Capturas

(EFE).- La Policía de Trinidad y Tobago tiene detenido a dos hombres, uno de 18 años y otro de 25, luego de ser sorprendidos deshaciéndose de 56 cuerpos, 50 niños y seis adultos, en el Cementerio Cumuto, en la parte norte-central del país.

Según la investigación preliminar de las autoridades, los seis adultos son cuatro hombres y dos mujeres, informan este domingo medios locales.

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De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía trinitense, el suceso ocurrió a eso de las 10:10 (14:10 GMT) de ayer, sábado, cuando un jardinero, vecino del camposanto, vio a los sospechosos, ambos trabajadores de una funeraria, cavando un hoyo.

El jardinero, al cuestionarle a los ahora detenidos a quién iban a enterrar, estos le respondieron que estaban «apurados» porque iban a deshacerse de unos cuerpos.

En ese momento, el jardinero caminó hacia los sospechosos y una camioneta arrancó y se huyó del lugar.

El obrero, posteriormente se hizo cargo de los sospechosos y los llevó al Cuartel de la Policía de Cumuto, cercano al camposanto, donde aún permanecen.

La Policía cuestionó a los desconocidos y estos le dijeron que su jefe los mandó a cavar un gran hoyo para el funeral de un indigente.

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Los funerales de los indigentes en Trinidad y Tobago los costea el Gobierno.

Los oficiales llegaron un rato después hasta el cementerio, donde recuperaron los 56 cuerpos del hoyo que cavaron.

Por su parte, el comisionado de la Policía trinitense, Allister Guevarro, aseguró que la investigación policial se llevará a cabo «en el más alto nivel de prioridad e importancia».

«El descubrimiento de este suceso es sumamente preocupante, por lo que entendemos el impacto emocional que tendrá en las familias y nuestro pueblo», sostuvo Guevarro en un comunicado enviado por el Departamento de Medios Corporativos de la Policía local.

«La Policía trinitense trabajará este caso con mucha urgencia, sensibilidad e inquebrantable compromiso para conocer la verdad», aseguró.

A su vez, dijo que se llevará a cabo un análisis forense para determinar el origen de los cadáveres.

Mientras tanto, el sepulturero del cementerio, quien solo se identificó como Carl, admitió al diario Sunday Guardian que esta no es la primera vez que ve a personas cavando hoyos, pues lo había visto en otras tres ocasiones en los pasados meses. EFE

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