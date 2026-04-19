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PROPUESTA VIRAL: Actor se disfrazó de uno de sus personajes icónicos para pedirle matrimonio a su novia

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
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PROPUESTA VIRAL: Actor se disfrazó de uno de sus personajes icónicos para pedirle matrimonio a su novia
Foto: capturas de video

En un giro que mezcla el romance con el horror cinematográfico, el actor David Howard Thornton, mundialmente reconocido por dar vida al sádico Art the Clown en la franquicia Terrifier, se comprometió este fin de semana con su novia, la actriz y creadora de contenido Jada Christie.

Lo que hizo que el momento se volviera viral de inmediato fue que la ingeniosa propuesta, que ocurrió mientras el actor estaba completamente caracterizado como el aterrador payaso. El evento tuvo lugar este sábado 18 de abril en el marco de la Huntsville Comic & Pop Culture Expo, en Alabama.

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Thornton, quien se encontraba en la convención para compartir con sus seguidores, aprovechó un momento de la jornada para sorprender a Christie. Ante la mirada atónita de los asistentes, el actor —ataviado con el traje blanco y negro y el maquillaje prostético que ha causado pesadillas a millones— se arrodilló para entregarle el anillo a su pareja.

¿MOMENTO DE TERROR O TERNURA?

A pesar de la apariencia macabra del personaje, el momento fue pura ternura. Christie, visiblemente emocionada, aceptó de inmediato entre los aplausos y vítores de los fans que presenciaron la escena.

Poco después, Thornton confirmó la noticia a través de sus redes sociales con el mensaje: «¡Dijo que SÍ!», acompañado de fotografías que capturaron el contraste entre la «sonrisa» sangrienta de Art y la alegría genuina de la pareja.

Este compromiso llega en un punto álgido para la carrera de Thornton. Tras el éxito rotundo de Terrifier 3 en taquilla, el actor se ha consolidado como un nuevo icono del cine slasher.

Fans y colegas de la industria del terror han inundado las redes con felicitaciones, bromeando sobre si el banquete de bodas incluirá las «delicias» gráficas que Art suele presentar en pantalla.

La pareja, que ha compartido su relación de manera cercana con sus seguidores, aún no ha anunciado una fecha para la boda, pero este momento ya ha quedado marcado como uno de los compromisos más originales y memorables en la historia de las convenciones de cultura pop.

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