¿Redujeron la condena de Sean «Diddy» Combs por delitos sexuales? Esto es lo revelaron nuevas filtraciones

Sean “Diddy” Combs obtendrá su libertad un mes antes de lo previsto, luego de que la Oficina Federal de Prisiones ajustara nuevamente su fecha de salida.

De acuerdo con el medio TMZ, Combs, condenado a más de cuatro años por delitos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, ahora será liberado el 25 de abril de 2028, adelantándose a la fecha anterior del 4 de junio de ese mismo año.

Este nuevo cambio no es el primero en su historial reciente. Inicialmente, Combs debía salir en libertad el 8 de mayo de 2028, pero la fecha fue retrasada al 4 de junio tras una serie de incidentes disciplinarios.

Ahora, el adelanto responde a su participación en un programa federal de rehabilitación de abuso de sustancias, un beneficio que puede reducir la condena de los internos que lo completan exitosamente.

Lo que se precisó, es que la decisión se tomó después de su traslado a la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey. Allí lo admitieron en el Residential Drug Abuse Program (RDAP).

¿QUÉ SE SABE DE ESTE PROGRAMA?

Este programa es uno de los más influyentes en la reducción de sentencias dentro del sistema federal. Y efectivamente, resultó clave para que Combs recupere parte del tiempo perdido tras sus sanciones previas.

Representantes del artista confirmaron que ha tomado el proceso de rehabilitación “muy en serio”.

Antes de llegar a Fort Dix, Combs pasó más de un año detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, desde su arresto en septiembre de 2024 hasta octubre de 2025.

Durante su estancia en la nueva prisión, enfrentó problemas disciplinarios, incluyendo el consumo de alcohol casero y una llamada no autorizada entre tres personas, hechos que contribuyeron a retrasar su liberación en 2025.