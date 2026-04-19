Venezuela

Las capacidades que deben tener los próximos magistrados del TSJ, según Alfredo Romero

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
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El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, habló sobre la posible designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al asegurar que estos jueces deben tener una alta «capacidad ética y moral».

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En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, se mostró convencido de que todavía existen magistrados con estas características.

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«Debemos retomar la modalidad del país. Nosotros tenemos que tener magistrados con una moral altísima y los hay. Ahora ¿Por qué vas a escoger el que te conviene?», señaló ante la posible modalidad de la designación de estos funcionarios.

Sobre ese punto, Alfredo Romero dijo lo siguiente: «Si tú vas a designar magistrados, donde no estableces transparentemente las fórmulas de designación, donde la AN va a decidir, que espero ese no sea el caso, entonces hay que llamar a los diputados para hacerse parte de este proceso, de reconciliación, de reapertura. Deberían decidir sobre magistrados que tengan la capacidad ética y moral».

SOBRE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Por otro lado, Alfredo Romero señaló que Eglée González Lobato, defensora del pueblo, tiene un reto «muy importante» y «puede convertirse en hasta una gran heroína de Venezuela para lograr, por ejemplo, la libertad de las personas y corregir o intentar promover la corrección de todas las violaciones del debido proceso, el derecho a la defensa que existe en Venezuela o ser parte de lo mismo que ocurrió previamente».

«Yo quisiera tener la oportunidad de que esas familias tengan una puerta abierta en la Defensoría del Pueblo», instó.

El defensor recordó que los abogados son parte del sistema de justicia. Justificó lo anterior agregando que «no puede haber un sistema de justicia solo donde el Gobierno es el que tiene el control y los abogados solo son discriminados absolutamente apartados».»Si no hay ese balance para la defensa del ciudadano, pues menos puede haber un Estado de derecho en un sistema de justicia», apuntó.

CUESTIONAMIENTO A LA LEY DE AMNISTÍA

Alfredo Romero también emitió juicio sobre la transparencia de la Ley de Amnistía, al afirmar que esta solo ha logrado la excarcelación de 180 personas de las 760 que han ocurrido desde enero.

«Esto es importante, porque la amnistía no es ni el todo ni el nada», sentenció.

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