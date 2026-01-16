Trump celebró la cancelación del ahorcamiento de 800 personas en Irán mientras autoriza despliegue naval y aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este viernes, 16 de enero, a los líderes de Irán, tras anunciar que Teherán canceló las ejecuciones de cientos de manifestantes arrestados en una brutal represión.

“Respeto enormemente que todos los ahorcamientos programados, que debían tener lugar ayer (más de 800), hayan sido cancelados por los líderes iraníes. ¡Gracias!”, escribió Trump en su red social Truth.

“Irán canceló el ahorcamiento de más de 800 personas”, declaró Trump poco después a la prensa al salir de la Casa Blanca para pasar el fin de semana en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida.

Asimismo, Trump también desestimó los comentarios de funcionarios del Golfo el jueves, que afirmaban que Arabia Saudita, Qatar y Omán lideraron los esfuerzos para disuadirlo de un ataque, y afirmó que fueron las acciones de Irán las que lo convencieron.

“Nadie me convenció; me convencí a mí mismo”, declaró Trump a los periodistas. «No ahorcaron a nadie. Cancelaron los ahorcamientos. Eso tuvo un gran impacto», sostuvo.

DETENIDOS EN IRÁN

En tanto, las autoridades de Irán confirmaron el arresto de al menos 3.000 personas a raíz de protestas extendidas en el país desde el 28 de diciembre, desencadenadas por el cierre de comercios en Teherán y la caída del rial.

Los disturbios desembocaron en multitudinarias movilizaciones donde resonaron consignas contra la República Islámica y el líder supremo, Alí Khameneí. De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por la agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, las personas detenidas fueron clasificadas como “terroristas” o como participantes directos en los desórdenes.

Otras organizaciones independientes como HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, sostienen que el número real de detenidos supera los 19.000, incluidos 169 menores.

Por su parte, la organización Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas, mientras que las autoridades iraníes admitieron el miércoles que hay “muchos muertos”, aunque sin ofrecer una cifra concreta.

Es por ello, que Trump ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno está dispuesto a responder militarmente. Esto, si la república islámica intensifica la represión, especialmente si se ordenan ejecuciones vinculadas a las movilizaciones.

RESPUESTA MILITAR DE EEUU

En medio de las protestas en Irán, el apagón de internet y la represión ordenada por las autoridades del régimen —que ha dejado más de 3.400 muertos—, Estados Unidos desplegó al menos un portaaviones que ya se dirige hacia Oriente Medio.

Según informó The New York Times, citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios buques de escolta se desplazaban hacia la región desde el mar de China Meridional, en un recorrido que tomará cerca de una semana.

Además, se espera el arribo a la zona de varios aviones de combate —una combinación probable de cazas, aeronaves de ataque y aviones de reabastecimiento—, muchos de ellos procedentes de Europa.

Parte de estas aeronaves sustituirá a unidades ya desplegadas en Oriente Medio, y sus misiones podrían prolongarse según evolucione la tensión con Irán.