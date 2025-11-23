La dura sentencia contra una maestra que ofrecía dinero y sustancias ilícitas a sus estudiantes por «favores sexuales»

Una maestra suplente casada en Missouri (EEUU) terminó condenada a 10 años de prisión tras comprobarse que ofrecía dinero, alcohol y drogas a estudiantes a cambio de favores sexuales.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, la protagonista de este escándalo es la maestra Carissa Jane Smith, de 30 años, quien trabajaba como profesora suplente en Dixon, en el condado de Pulaski.

Según las investigaciones, Smith estableció relaciones inapropiadas con varios estudiantes, a quienes ofrecía dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas como parte de un intercambio sexual.

En concreto, Smith, que trabajaba en varias escuelas del Distrito Escolar Dixon R-1, pagaba a los estudiantes 100 dólares o más en efectivo o a través de CashApp a cambio de actos sexuales, informó KRCG-TV.

La gravedad de los hechos llevó a que la docente fuera arrestada en noviembre del año pasado y enfrentara 19 cargos graves, entre ellos violación legal y tráfico sexual infantil.

SE DECLARÓ CULPABLE

Durante el proceso judicial, Smith se declaró culpable en septiembre, de este año, de algunos cargos menores, incluyendo poner en peligro el bienestar de un menor y contacto sexual con estudiantes.

Sin embargo, la magnitud de las acusaciones y las pruebas presentadas por la fiscalía derivaron en una condena ejemplar: 10 años de prisión.

La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia este tipo de delitos, especialmente cuando involucran a menores de edad y figuras de autoridad.

DETALLES PERTURBADORES

Los supuestos abusos no se limitaron a encuentros aislados. En uno de los episodios descritos en el expediente, un estudiante habría sido persuadido por un compañero de clase, quien le ofreció la posibilidad de “hacer un trabajo y ganar algo de dinero”.

Posteriormente, lo condujo hasta la vivienda de Smith, donde se produjo el abuso mientras el reclutador aguardaba afuera.

Los documentos judiciales también recogen otras acusaciones de gran impacto. Entre ellas, la declaración de un joven que aseguró que Smith lo forzó a mantener una relación sexual completa, obligándolo a eyacular dentro de ella.

Cuando la víctima expresó su angustia diciendo: “Eso estuvo muy mal”, la supuesta respuesta de Smith fue ofrecerle más dinero.

TAMBIÉN INTIMIDABA A SUS VÍCTIMAS

Las investigaciones señalan que Smith habría intentado encubrir sus actos de manera sistemática, advirtiendo en repetidas ocasiones a las víctimas que guardaran silencio sobre los encuentros, bajo la amenaza de que podrían “meterse en problemas” si hablaban.

Uno de los testimonios más relevantes indica que, al enterarse de que un estudiante poseía un video en el que aparecía practicando sexo oral, Smith reaccionó violentamente y destruyó el teléfono del joven para eliminar la grabación.

Asimismo, se afirma que la profesora confesó a su esposo que estaba siendo extorsionada por un alumno con un video en el que ambos aparecían consumiendo marihuana. Este hecho habría provocado que el marido amenazara al menor con un bate de béisbol.

En otro episodio, los reportes señalan que el cuñado de Smith la descubrió en la cama con un estudiante menor de edad, tras haber escuchado rumores sobre la existencia de un video que circulaba en la comunidad.

¿DÓNDE SE COMETIERON LOS ABUSOS?

Las autoridades sostienen que Smith habría cometido abusos contra menores en distintos escenarios, incluyendo su propia vivienda, aprovechando las ausencias de su esposo por motivos laborales.

Los documentos también señalan que los encuentros no se limitaron al ámbito doméstico. Se habrían producido dentro del automóvil de la profesora y en lugares apartados, como a la orilla de la carretera o incluso en solitarios caminos de grava.