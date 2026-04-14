Insólito caso en China: Un millonario pidió que lo enterraran junto a su Mercedes-Benz y todo quedó grabado

Un millonario, quien murió en China, protagonizó un acto fúnebre que rápidamente se hizo viral en la región de Liaoning luego de enterrarse junto a su vehículo, un Mercedes-Benz S450L negro valorado en 160.000 dólares.

En un video compartido inicialmente en la red social Weibo se puede ver el momento en el que una excavadora entierra el vehículo, adornado con una cinta roja en una fosa cerca del cementerio.

La matrícula «8888» del vehículo también llamó la atención. En China, el número 8 se considera de buena suerte porque su pronunciación, «ba», es similar a «fa», que significa «hacerse rico» en «facai». Por ello, las matrículas con «8888» se venden a precios elevados.

Según los medios locales, en la recepción posterior al funeral, un hombre que se cree que era un miembro de la familia expresó su gratitud a los asistentes y entregó un «hongbao» (un sobre rojo con dinero en efectivo) por valor de 73 dólares por persona a quienes ayudaron con los preparativos.

Sve se dogodilo 9. travnja u selu Wa Zi Gou u pokrajini Liaoning, gdje je obitelj odlučila ispuniti posljednju želju preminulog i pokopati ga zajedno s njegovim vozilom.

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AUTORIDADES INVESTIGAN EL ENTIERRO

El gobierno local del distrito de Gongchangling, en la ciudad de Liaoyang, provincia de Liaoning, emitió un comunicado informando que están tratando el caso con la máxima seriedad, de acuerdo con la ley, en relación con la presunta violación de las leyes y regulaciones pertinentes por parte del individuo.

Aunque no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, la responsabilidad legal cayó contra quien organizó el entierro.

En este sentido, informaron que iniciaron una investigación inmediata. «Según la verificación preliminar, la persona involucrada, de apellido Jin, enterró el automóvil ilegalmente debido a supersticiones feudales. Tras las críticas y la formación recibida por parte de los departamentos gubernamentales pertinentes, el individuo ha reconocido plenamente su error y está cooperando activamente para rectificarlo», reza el aviso.

«Actualmente, tras ser reprendido y educado por los departamentos correspondientes, Jin ha comprendido profundamente su error y está cooperando activamente para rectificarlo. Dado que se sospecha que Jin violó la Ley de Seguridad Vial de la República Popular China, la Ley Forestal de la República Popular China y el Reglamento de Gestión Funeraria, nuestro distrito está tratando el asunto con la máxima seriedad, de conformidad con la ley y la normativa vigente», añadió el texto.

«A continuación, llevaremos a cabo una investigación exhaustiva y la rectificación de las actividades ilegales e irregulares en el sector funerario en todo el distrito, promoveremos activamente la transformación de las costumbres y tradiciones, y evitaremos resueltamente que se produzcan comportamientos ilegales, irregulares y perturbadores», concluyó.