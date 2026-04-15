Experto inmobiliario urgió reformas para proteger «derecho a la propiedad privada»

Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, destacó la importancia de una reforma legislativa en el sector inmobiliario para acabar con el «desbalance entre los derechos del inquilino y del propietario», que al día de hoy persiste.

«Desde el año 2022, hemos venido solicitando la revisión del marco jurídico del negocio inmobiliario. Específicamente la ley de arrendamiento, la ley de estafa inmobiliaria y la ley del deudor hipotecario», dijo González en declaraciones para Shirley Radio.

El experto, destacó que entre los problemas más significativos se encuentra el de los contratos por tiempo indeterminado, los trámites administrativos que pueden durar hasta 24 meses y procesos judiciales de desalojo paralizados por decretos constitucionales desde 2015. «Hay un favorecimiento de los derechos del inquilino. Por eso es que, fundamentalmente, la ley actual no transmite el sentido de equilibrio en el tema de propiedad privada y esto es fundamental», declaró.

«No podemos resolver el problema de los jóvenes venezolanos o de la necesidad de vivienda de los venezolanos si no tenemos claro que tenemos que respetar el derecho de propiedad privada», señaló.

Por otra parte, se refirió al tema de los precios de las viviendas en la actualidad, donde admitió que hay una sobreoferta en el mercado. A pesar de esto, señaló que el sector se ha visto mermado a comienzos de año debido a que hubo un incremento de hasta un 50% de los precios, que no ocurrió de la mano con la situación real que atraviesa el país y los potenciales compradores.