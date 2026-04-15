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Escándalo en Italia: Conductor de ambulancias es acusado de asesinar abuelos, este era su macabro objetivo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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La sociedad italiana está conmocionada por el caso de Luca Spada, un conductor de ambulancias de 27 años que fue arrestado el sábado y sería el responsable del asesinato de hasta seis pacientes de tercera edad.

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La Fiscalía de Forlì (norte de Italia) confirmó que Spada fue detenido por la muerte de una mujer de 85 años en noviembre. El sujeto sería el «presunto responsable del delito de homicidio agravado» durante el traslado de la víctima en ambulancia.

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Aunque parecía ser un solo caso, los investigadores identificaron un patrón sospechoso en otros hechos semejantes. En tal sentido, se cree que Spada tendría otras cinco víctimas, todas ellas mientras estaban en la ambulancia.

Uno de los posibles casos es el de un hombre de 84 años. A pesar de tener una buena salud, falleció el pasado 13 de octubre cuando era trasladado en ambulancia a una cita con el otorrino. Spada era el conductor en esa ocasión.

MODUS OPERANDI DE SPADA

Grabaciones telefónicas captadas por la Policía dejaron en evidencia que Spada manifestado abiertamente su desprecio por los enfermos. Se presume que el móvil está vinculado a las comisiones de las empresas funerarias locales.

De acuerdo a las investigaciones, Spada informada a los empresarios del sector apenas se daba la muerte de cada paciente de tercera edad. «Estoy trabajando, acaba de fallecer uno», dijo. Además, en otra escucha admitió que le «había gustado» y «quería repetirlo».

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Los forenses determinaron que Spada, supuestamente, mataba a sus víctimas al inyectar aire con jeringas para provocar una embolia gaseosa. Igualmente, la Fiscalía reconoció la dificultad de confirmar la causa de muerte en otros casos, puesto que el aire se disipa rápidamente.

Aunque Spada se encuentra detenido, avanzan las investigaciones para detectar patrones de mortalidad inusuales en sus trayectos en ambulancia e identificar otras posibles víctimas. También analizan el patrimonio del detenido para confirmar el móvil económico.

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